En la noche del jueves 26 de marzo, el presidente Gustavo Petro protagonizó un encuentro poco convencional para un jefe de Estado: recibió en la Casa de Nariño al creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, para una transmisión en vivo que rápidamente captó la atención de cientos de miles de usuarios en redes sociales. El recorrido comenzó por los pasillos del palacio presidencial, incluyendo un rincón ambientado con referencias al universo de Gabriel García Márquez, donde Petro suele recibir a figuras internacionales. Según información compartida por medios como El Tiempo y Caracol, la transmisión no solo evidenció una estrategia de comunicación orientada a audiencias jóvenes, sino que también dejó ver un lado más espontáneo del mandatario, mezclando reflexiones políticas con intercambios informales sobre temas que van desde la seguridad hasta las relaciones exteriores. Uno de los momentos más comentados del encuentro fue cuando Westcol le preguntó al presidente a quién le gustaría tener sentado en ese espacio simbólico de la Casa de Nariño. La respuesta de Petro fue directa: “A Trump”, aclarando que si bien ya había tenido un encuentro previo con el mandatario estadounidense, había sido en territorio ajeno y no en Colombia. Cuando el streamer indagó sobre el estado actual de la relación bilateral, Petro evitó una respuesta concreta y se limitó a decir “allá estamos enredados”, sugiriendo tensiones diplomáticas. Sin embargo, destacó que su principal logro en ese frente fue, según sus propias palabras, sacar a Colombia del mapa donde se toman decisiones de fuerza. Otro de los ejes centrales de la conversación fue la seguridad ciudadana. Westcol planteó un escenario hipotético sobre qué debería hacer un ciudadano si un delincuente ingresa a su hogar, y si tendría derecho a defenderse con un arma. Petro respondió que pondría “la vida primero”, sugiriendo llamar a la Policía antes de recurrir a la violencia. El intercambio generó tensión cuando Westcol insistió en que no siempre hay tiempo para esperar a las autoridades, y el presidente reconoció que puede ocurrir que la Policía no llegue a tiempo o incluso que haya permitido el ingreso del delincuente. La respuesta del streamer fue inmediata: “Hablando así, cualquiera quiere ser bandido”, una frase que resonó entre los espectadores. Durante el encuentro, Westcol también le preguntó al mandatario por qué se lo vincula con el narcotráfico si su discurso apunta a combatirlo. Petro atribuyó los señalamientos a sus enemigos políticos, que habría cosechado durante sus dos décadas en el Congreso al denunciar escándalos de gobiernos anteriores. Este tema cobra relevancia en el contexto actual: según reveló The New York Times, el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga posibles vínculos del presidente colombiano con redes de narcotráfico. Las pesquisas, aún en fase inicial, son conducidas por las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, con participación de la DEA, y entre los puntos que se indagan figura si la campaña presidencial de 2022 habría recibido financiamiento ilícito. Hasta el momento no se han presentado cargos en su contra. Más allá de los temas controversiales, la conversación también tuvo un espacio para la reflexión sobre el futuro. Petro reconoció que su llegada a la presidencia se debió en gran parte al apoyo de los jóvenes, y tanto él como Westcol coincidieron en la importancia de ampliar el acceso a la educación y preparar a las nuevas generaciones para los desafíos tecnológicos. El propio streamer compartió una experiencia personal que impactó a los espectadores al relatar que fue víctima del desplazamiento forzado y que llegó a pasar hambre, lo que le dio un tono humano y cercano a una transmisión que, en su mayor parte, se desarrolló en el escenario más formal del poder político colombiano.