Luego de 18 días de cierre permanente en el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, los gremios de aduanas, comercio exterior y transporte de carga anunciaron que este viernes desde las 7:00 a. m. se levantará el bloqueo en el Puente Internacional de Rumichaca, permitiendo nuevamente el tránsito vehicular entre ambos países. La decisión se tomó pese a que no hubo acuerdos sobre las medidas arancelarias que originaron la protesta. Durante las semanas de bloqueo, camioneros, almacenadores de aduanas y comunidades del cordón fronterizo restringieron el paso de vehículos de carga y particulares, habilitando únicamente el tránsito peatonal con transbordos para quienes debían cruzar entre Colombia y Ecuador. La situación generó impactos directos en el comercio, el turismo y la movilidad en el sur del país. Los líderes del comercio exterior indicaron que la reapertura se realizará como un gesto de buena voluntad, aun cuando no se logró la derogatoria de los decretos arancelarios que motivaron el paro. La decisión busca evitar mayores afectaciones económicas y restablecer la dinámica comercial en el departamento de Nariño. Además, se confirmó que el levantamiento del bloqueo será acompañado por Policía y autoridades de tránsito para garantizar la rehabilitación segura del paso vehicular y evitar congestiones tras la reapertura. Aunque se restablece el tránsito fronterizo, las medidas arancelarias continúan vigentes. La disputa comercial entre ambos países sigue sin resolverse y las tasas aplicadas a los productos importados se mantienen. La tensión inició cuando Ecuador impuso una tasa del 30 % a importaciones colombianas, que posteriormente escaló al 50 %. Como respuesta, Colombia aplicó restricciones al ingreso de algunos productos ecuatorianos y adoptó otras medidas comerciales y energéticas. Pese a este escenario, delegaciones diplomáticas de ambos países sostuvieron reuniones recientes para buscar una salida negociada, con el objetivo de avanzar hacia acuerdos técnicos que reduzcan la tensión económica. La Cámara de Comercio de Ipiales alertó que durante los días de bloqueo las pérdidas económicas alcanzaron cerca de 5 millones de dólares diarios. El impacto se sintió especialmente en transporte de carga, comercio binacional y servicios logísticos. El turismo también resultó afectado, principalmente por la cercanía de la temporada de Semana Santa, que suele registrar alta llegada de visitantes desde Ecuador hacia Nariño y el sur del país. Autoridades locales advirtieron que el cierre de la frontera redujo significativamente el flujo comercial y turístico hacia Pasto e Ipiales. En temporadas anteriores, miles de vehículos ingresaban desde Ecuador durante las festividades, dinamizando la economía regional. Los mandatarios locales insistieron en la necesidad de soluciones diplomáticas urgentes para evitar nuevas crisis en la frontera, considerada uno de los principales corredores económicos del sur colombiano. Los gremios aseguraron que la apertura será total desde este viernes, permitiendo nuevamente el paso de vehículos de carga, transporte particular y comercio binacional. No obstante, el conflicto comercial sigue abierto y dependerá de los avances diplomáticos entre ambos gobiernos. Con información de EFE.-