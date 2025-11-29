El volcán Puracé, en el Cauca, pasa de alerta amarilla a naranja este sábado 29 de noviembre.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) cambió este sábado de amarillo a naranja el estado de alerta del volcán de Puracé, ubicado cerca de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), por un “incremento notorio” en su actividad.

Este incremento, detalló SGC en un comunicado, está caracterizado por “aumentos en la ocurrencia y energía de sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del volcán que han estado relacionados con la emisión de gases y cenizas a la atmósfera a través del cráter”, con “varias columnas que se han mantenido por encima de los 1000 metros con dispersión al noroccidente del edificio volcánico”.

Alerta naranja: qué implica la advertencia del SGC

Según informó la autoridad, “esta sismicidad continúa localizada a niveles superficiales dentro del cráter del Puracé, evidenciando una inestabilidad en la dinámica de este sistema volcánico (de Los Coconucos)”.

El volcán Puracé, en el Cauca, pasa de alerta amarilla a naranja este sábado 29 de noviembre. SGC

El SGC señaló también que mientras se mantenga la alerta naranja, es posible que “se presenten fluctuaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable”.

Así es el volcán Puracé y su historial de actividad

El Puracé -ubicado a 27 kilómetros de Popayán y en cuya zona de influencia viven, principalmente, comunidades indígenas y campesinas- es uno de los 15 conos que conforman la cadena volcánica Los Coconucos. “Se caracteriza por ser un estratovolcán (un tipo de volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples estratos o capas de lava) de los más activos del país”, precisó el SGC.

La última erupción de magnitud considerable del Puracé sucedió en marzo de 1977 y desde 2021 está presentando cambios paulatinos en su actividad.

El presidente Gustavo Petro alerta a la población sobre este cambio significativo en la actividad del volcán. Captura X

Recomendaciones ante la alerta naranja por el volcán Puracé

Las autoridades del SGC y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitieron una serie de medidas preventivas para habitantes y visitantes de la zona de influencia del volcán Puracé, con el fin de reducir riesgos por gases, cenizas y actividad volcánica:

No acercarse al cráter ni a las zonas de acceso por riesgo de exposición a gases y caída repentina de ceniza.

Atender únicamente información oficial del SGC, la Gobernación del Cauca y autoridades locales.

Adoptar medidas de autoprotección , como usar tapabocas y cubrir fuentes de agua potable para evitar contaminación por ceniza.

Implementar las estrategias territoriales de respuesta definidas por los comités de gestión del riesgo.

Ejecutar evacuaciones preventivas en las zonas que sean ordenadas por las autoridades.

Socializar y conocer rutas de evacuación , puntos de encuentro y lugares de alojamiento temporal.

Mantenerse atento a los canales oficiales de comunicación para recibir alertas y actualizaciones

Identificar y fortalecer capacidades de respuesta comunitaria ante una eventual emergencia

Con información de EFE-.