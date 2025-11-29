La grave acusación de Gustavo Petro tras la sanción del CNE a su campaña: “Golpe de Estado”. (Imagen: Archivo).

El presidente colombiano, Gustavo Petro, reiteró este viernes, 28 de noviembre, que los magistrados de la autoridad electoral que sancionaron administrativamente su campaña de 2022 por financiación irregular y violación de topes de gastos son sus “rivales políticos” y quieren “hacer un golpe de Estado”.

Durante su discurso, el mandatario manifestó: “Nos están juzgando nuestros rivales políticos, nosotros no admitimos eso. El juicio contra cualquier conducta política de un movimiento debe ser de acuerdo al principio universal del juez independiente, neutral y no de nuestra propia oposición, que lo que quiere es hacer un golpe de Estado”.

Señalamientos de Petro contra magistrado que votó la sanción del CNE

Según recolectó la agencia EFE, el mandatario se refirió al magistrado Majer Abushihab, quien es el abogado del alcalde de Medellín, el opositor Federico ‘Fico’ Gutiérrez, y cuyo voto completó el jueves la mayoría de seis magistrados que aprobó el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) que encontró irregularidades en la financiación de su campaña.

En su alocución, insistió: “El conjuez es el abogado actual pago del señor Fico Gutiérrez, miembro de la oposición colombiana”.

Además, Petro volvió a negar que en su campaña haya entrado “un solo peso del narcotráfico” y que hubiera sobrepasado topes. También argumentó que la sanción del CNE tomó en cuenta un acto ocurrido “después de la campaña electoral”, del que no dio más detalles, y otro relacionado con “los testigos electorales que son un derecho de la ciudadanía para que no se roben los votos”.

Polémica por aportes sindicales y acusaciones de trato desigual

El mandatario cuestionó que la autoridad electoral “haga ver como sobretopes” los aportes que hicieron a su campaña la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y la Unión Sindical Obrera (USO) porque, según él, “la derecha colombiana” recibió en ese “mismo momento” donaciones similares, aunque “no de sindicatos sino de los patrones, de los banqueros, de las corporaciones empresariales”.

“¿Por qué las (donaciones) de los sindicatos son sobretopes, que son donaciones conforme la ley colombiana, y por qué las donaciones de los banqueros y las corporaciones de empresarios no? Porque unos son ricos y los otros son pobres, porque los ricos apoyan a la extrema derecha y los pobres apoyan al progresismo”, afirmó.

Decisión del CNE: montos, sanciones y carácter histórico del fallo

El pleno del CNE determinó el jueves que la campaña presidencial de Petro de 2022 excedió los límites de financiación en primera y segunda vuelta en más de 3500 millones de pesos, lo que corresponde a unos USD 940.000 de hoy, y recibió aportes prohibidos. Esta es la primera vez en la historia del país que la autoridad electoral sanciona una campaña presidencial.

La grave acusación de Gustavo Petro tras la sanción del CNE a su campaña: “Golpe de Estado”. (Imagen: Archivo).

En este caso, se sancionó al gerente de la campaña y actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a la auditora, María Lucy Soto, y a la tesorera, Lucy Aydée Mogollón, con multas que superan los 5900 millones de pesos (unos USD 1,5 millones).

Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) también fueron sancionados “de manera individual y con una multa equivalente a 583 millones de pesos” (unos USD 155.000).