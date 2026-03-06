El Ejército Nacional de Colombia comenzó a incorporar una nueva generación de vehículos blindados fabricados en Estados Unidos, una decisión que refuerza la cooperación militar entre ambos países y marca un paso clave en la modernización de las fuerzas armadas. La llegada de estos equipos apunta a mejorar la capacidad operativa frente a amenazas que afectan la seguridad del territorio. Las autoridades militares celebraron la incorporación de estos sistemas al señalar que el objetivo es fortalecer las herramientas disponibles para proteger a la población. Según indicó la institución, “El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de los colombianos y el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar de manera decidida las amenazas que afectan la seguridad y estabilidad del país”. La nueva flota incluye los vehículos blindados M1117 Guardián, un modelo desarrollado en Estados Unidos que se utiliza en operaciones de seguridad y combate. Estas unidades se integran al proceso de modernización del ejército colombiano y reflejan el respaldo tecnológico que recibe el país dentro de su estrategia de defensa. El modelo M1117 Guardián es un vehículo 4x4 diseñado para misiones de reconocimiento, control territorial y apoyo de fuego. Su estructura blindada y su equipamiento militar permiten operar tanto en áreas urbanas como en zonas rurales complejas. Desde el Ejército explicaron que estas unidades ofrecen mayor protección y movilidad durante las operaciones. En ese sentido, señalaron que “permiten tareas de reconocimiento, control territorial y apoyo de fuego tanto en entornos urbanos como rurales”, lo que amplía las capacidades tácticas de las tropas desplegadas en el país. Los nuevos equipos forman parte de una flota que comenzó a ampliarse en febrero de 2026 con la entrega inicial de 11 unidades durante una ceremonia realizada en el Fuerte de Tolemaida. Entre sus principales características destacan: El despliegue de estos vehículos se concentrará en regiones consideradas estratégicas por las fuerzas armadas debido a su complejidad operativa y a la presencia de economías ilegales. Las áreas priorizadas incluyen: Actualmente, estos nuevos vehículos se suman a las más de 140 unidades del mismo modelo que ya operan en el país. Además, el Ejército anticipó que aún están pendientes 55 vehículos adicionales que permanecen en Estados Unidos y que serán incorporados cuando concluyan los trámites administrativos y logísticos necesarios para completar la flota proyectada.