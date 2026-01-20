Estados Unidos abrirá puestos de trabajo para extranjeros que cumplan estos requisitos. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Estados Unidos mantiene abiertos distintos programas de visas laborales temporales que permiten a ciudadanos extranjeros acceder a empleos formales en sectores con escasez de mano de obra, como la agricultura. Estas oportunidades están disponibles para trabajadores que cumplan con requisitos específicos y cuenten con el respaldo de un empleador estadounidense.

Con el avance de 2026, muchos ciudadanos colombianos buscan opciones legales para trabajar en el país norteamericano, especialmente en actividades estacionales que no logran cubrirse con trabajadores locales.

Qué tipo de empleos ofrece Estados Unidos a trabajadores extranjeros

Uno de los principales mecanismos vigentes es la visa H-2A, destinada exclusivamente a trabajos agrícolas temporales. Este programa permite a empresas del sector rural contratar mano de obra extranjera para tareas como cosecha, siembra y mantenimiento de cultivos, siempre que demuestren que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles.

A diferencia de otros visados, esta autorización no se solicita de forma individual: el proceso debe ser iniciado por el empleador, quien asume el rol de patrocinador ante las autoridades migratorias.

Requisitos clave para acceder a estos puestos de trabajo

Según los lineamientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los trabajadores que aspiren a estos empleos deben cumplir con condiciones básicas, entre ellas:

Contar con un empleador estadounidense que presente la solicitud

Tener pasaporte vigente

Cumplir con los requisitos migratorios para la entrevista consular

Ajustarse al contrato laboral aprobado para ese puesto específico

La visa autoriza a trabajar únicamente con la empresa que realizó la petición. Cambiar de empleador sin una nueva aprobación puede afectar el estatus migratorio.

Qué obligaciones tienen los empleadores que contratan extranjeros

Las empresas que participan en estos programas deben cumplir normas establecidas por el Departamento de Trabajo de EE. UU. Entre ellas se incluyen:

Pago de salarios conforme a la ley

Garantía de un mínimo de horas laborales

Provisión de alojamiento y transporte, cuando la actividad lo exige

Estas condiciones buscan proteger tanto a los trabajadores extranjeros como al mercado laboral local.

Sectores donde se concentran estas oportunidades laborales

Los puestos disponibles bajo este tipo de visa se concentran principalmente en:

Agricultura y cosechas estacionales

Producción y mantenimiento de cultivos

Actividades rurales intensivas en mano de obra

Para los trabajadores colombianos que cumplan con los requisitos y consigan un patrocinador, estos programas siguen representando una vía legal y regulada para trabajar temporalmente en Estados Unidos.