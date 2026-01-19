Confirmado: el Gobierno decretó 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15.

El Gobierno Nacional confirmó oficialmente que la jornada laboral en Colombia quedará establecida en 42 horas semanales, un cambio que entrará en vigencia a partir del miércoles 15 de julio de 2026. Con esta decisión, se formaliza un ajuste clave en las condiciones de trabajo del país, alineado con un modelo que busca mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral de los empleados.

La medida representa el cierre del proceso gradual previsto en la Ley 2101 de 2021, que dispuso una disminución progresiva del tiempo de trabajo semanal. Durante su implementación, la norma garantizó que la reducción horaria no implicara recortes salariales, ni afectaciones a prestaciones sociales o a otros derechos laborales adquiridos, manteniendo intactas las condiciones económicas de los trabajadores.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la reducción de la jornada responde a un objetivo integral: armonizar el tiempo de trabajo con la vida personal, impulsar la eficiencia de las empresas y promover mejores condiciones de salud física y mental para los empleados. Desde la fecha señalada, las compañías deberán reorganizar horarios y turnos para ajustarse al nuevo tope semanal establecido por la ley.

¿Cómo fue la jornada laboral en Colombia durante 2025?

Durante 2025, la jornada laboral máxima se mantuvo en 44 horas semanales, esquema que comenzó a aplicarse en julio de ese año. Este ajuste correspondió a la fase previa final de la Ley 2101 de 2021, la cual definió una reducción progresiva de seis horas distribuidas a lo largo de cuatro años.

La modificación permitió que un amplio número de trabajadores contara con dos horas menos de trabajo a la semana, sin que ello implicara disminuciones salariales ni cambios en las prestaciones sociales. El resultado fue un paso relevante hacia un **modelo laboral más equilibrad

Desde julio de 2026, los trabajadores del país pasarán oficialmente a cumplir 42 horas semanales.

Desde cuándo rige la jornada laboral de 42 horas semanales

El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas —sin importar su tamaño o sector— deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal.

El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo.

Qué dice la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

¿Cuáles son las ventajas de la nueva jornada laboral en Colombia?

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.