Se retira uno de los supermercados históricos del país: más de 100 tiendas cerraron sus puertas.

Desde diciembre de 2024, Colsubsidio tomó la decisión de retirarse del sector minorista en Colombia, marcando el cierre definitivo de sus operaciones. Esta medida afectó a más de 100 tiendas distribuidas en diversas regiones del país, generando un cambio significativo en el panorama comercial.

El cierre forma parte de un ajuste estratégico ante las transformaciones del comercio minorista colombiano, buscando que la empresa enfoque sus recursos en otras áreas y servicios, mientras se adapta a las nuevas tendencias del mercado.

Los estantes comenzaron a quedar vacíos en diversas ciudades, simbolizando el final de una era para miles de clientes que frecuentaban estos supermercados.

Razones del cierre de los supermercados Colsubsidio

La entidad explicó que la clausura de los establecimientos se derivó de un análisis exhaustivo del sector retail, el cual ha vivido transformaciones profundas por la aparición de nuevas cadenas de bajo costo. Estas compañías, con mayor inversión y eficiencia operativa, han modificado la forma en que se distribuyen los productos de consumo masivo.

En este contexto, la gestión de supermercados se volvió financieramente poco viable para Colsubsidio. Por esta razón, se decidió abandonar la línea comercial y redirigir los recursos hacia servicios con mayor impacto social, donde la organización puede generar un beneficio más amplio para la comunidad.

Futuro del local de Colsubsidio en la calle 26

Uno de los puntos más emblemáticos de Colsubsidio estaba ubicado frente a la estación de Transmilenio Centro Memoria, en Bogotá. A pesar del cierre del supermercado, la droguería Colsubsidio continuará funcionando en una nueva ubicación: la esquina de la calle 26 con carrera 24, a pocos pasos del antiguo local.

El edificio, que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, seguirá bajo la administración de la institución y no será transferido a otra compañía, garantizando que las instalaciones continúen al servicio de la comunidad.

Qué funcionará en lugar del supermercado: Bloc Colsubsidio

En el espacio donde antes operaba el supermercado, Colsubsidio desarrollará un nuevo centro de bienestar llamado Bloc. Según informó el medio Portafolio, será un complejo multifuncional con áreas deportivas, zonas para niños, coworking y servicios de recreación por día.

Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, sumándose a los ubicados en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán ingresar mediante una membresía mensual, cuyo valor oscila entre 62.400 y 122.300 pesos, o por acceso diario, entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario.

Qué servicios seguirán funcionando en Colsubsidio

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio continuará ofreciendo otros servicios fundamentales, ya que la caja de compensación mantiene sus programas de salud, educación, recreación, subsidios y droguerías. En este sentido, la decisión de retirar las tiendas hace parte de una estrategia que prioriza la sostenibilidad y el impacto social.