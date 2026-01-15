Un bus del SITP atropelló varias veces a una moto luego de una pelea en el norte de Bogotá.

Un nuevo hecho de intolerancia vial quedó registrado en el norte de Bogotá, luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) embistiera y pasara en repetidas ocasiones sobre una motocicleta, tras un cruce previo entre los conductores. El episodio ocurrió en la localidad de Suba y fue grabado por residentes del sector.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en el que el motociclista desciende de su vehículo y, segundos después, el bus avanza y aplasta la moto, generando gritos de asombro entre quienes presenciaban la escena. El hecho ocurrió durante la noche y se prolongó por varios metros de la vía.

De acuerdo con los videos, el conductor del bus no se detuvo tras el primer impacto. Por el contrario, retrocedió y volvió a pasar por encima del vehículo, causándole daños totales, antes de acelerar y cruzar un semáforo, perdiéndose de vista sin que se conozca su paradero inmediato.

Una discusión que terminó en daños materiales

Según información preliminar conocida por las autoridades, el hecho se habría originado por una discusión previa entre ambos conductores. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente cómo se desencadenó el altercado.

#BOGOTÁ. Reportan; en la localidad de Suba, pero sin mas información. Se desconoce porque el conductor del bus del SITP tomo la decisión de pasar el pesado vehículo por encima de la motocicleta.



— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) January 14, 2026

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque sí daños materiales. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer responsabilidades, identificar al conductor del bus y determinar posibles sanciones disciplinarias y penales, según corresponda.

Intolerancia y violencia en las calles de Bogotá

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha advertido que los episodios de intolerancia siguen siendo una de las principales causas de violencia en la ciudad. De acuerdo con cifras oficiales citadas por El Tiempo, durante 2025 se registraron 242 homicidios asociados a riñas en Bogotá.

La entidad señaló que cuatro de cada diez homicidios en la capital se originan en enfrentamientos de este tipo, especialmente en espacios públicos, durante fines de semana y en horarios nocturnos.

Campañas para frenar la intolerancia

Frente a este panorama, la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana impulsan la campaña “Un Segundo Antes”, una estrategia que busca reducir los actos de agresión cotidiana y promover la resolución pacífica de conflictos antes de que escalen a hechos graves.

Según la Policía Metropolitana, el 82 % de los homicidios en Bogotá ocurre en la vía pública, principalmente entre las 6:00 de la tarde y la medianoche, lo que refuerza el llamado de las autoridades a la tolerancia y al autocontrol en el espacio urbano.