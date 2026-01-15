El 2026 traerá más descansos largos para los trabajadores en Colombia (Fuente: archivo).

El calendario de feriados en Colombia para 2026 ya está definido y trae una noticia que cae bien en cualquier oficina, empresa o salón de clase: habrá más puentes y más oportunidades de descanso que en 2025. La aplicación de la Ley Emiliani, sumada a cómo caen varias fechas clave, permitirá que el país tenga un mayor número de fines de semana largos, con impacto directo en el turismo, la economía y la planeación de vacaciones.

En total, Colombia contará con 18 días festivos oficiales en 2026, de los cuales 11 serán puentes, es decir, se trasladarán al lunes para garantizar tres días consecutivos de descanso tanto en el sector público como en el privado.

¿Cuántos festivos y puentes tendrá Colombia en 2026?

El calendario laboral de 2026 será más generoso que el de años recientes. De los 18 festivos oficiales, la mayoría quedará organizada estratégicamente gracias a la Ley Emiliani, lo que permitirá a millones de colombianos disfrutar de más fines de semana largos sin pedir días adicionales de vacaciones.

El aumento de puentes se explica porque varias fechas que en 2025 cayeron en domingo ahora coincidirán con lunes o podrán moverse oficialmente, algo que no siempre ocurre todos los años.

Calendario de feriados y puentes 2026: cuáles son los findes largos en el país.

Calendario completo de festivos y puentes en Colombia para 2026

Este es el listado oficial de días festivos en Colombia durante 2026:

1 de enero: Año Nuevo

12 de enero (puente): Reyes Magos

23 de marzo (puente): San José

2 de abril: Jueves Santo

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajo

18 de mayo (puente): Ascensión del Señor

8 de junio (puente): Corpus Christi

15 de junio (puente recuperado): Sagrado Corazón de Jesús

29 de junio (puente): San Pedro y San Pablo

20 de julio (puente recuperado): Día de la Independencia

7 de agosto: Batalla de Boyacá

17 de agosto (puente): Asunción de la Virgen

12 de octubre (puente): Día de la Raza

2 de noviembre (puente): Todos los Santos

16 de noviembre (puente): Independencia de Cartagena

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

¿Cuáles son los fines de semana largos confirmados en 2026?

Estos son los findes largos y puentes oficiales en Colombia para 2026, según el calendario ya confirmado:

Lunes 12 de enero: Reyes Magos

Lunes 23 de marzo: San José

Lunes 18 de mayo: Ascensión del Señor

Lunes 8 de junio: Corpus Christi

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente recuperado)

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia (puente recuperado)

Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen

Lunes 12 de octubre: Día de la Raza

Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena

A estos se suman los festivos que caen entre semana y generan descansos cortos, como Semana Santa, el 1° de mayo y las fechas tradicionales de diciembre.

¿Cuáles son los dos feriados que Colombia recupera en 2026?

Uno de los puntos más destacados del calendario de 2026 es la recuperación de dos feriados que volverán a convertirse en puente, algo que no se lograba con regularidad en años anteriores.

El primero es el Sagrado Corazón de Jesús, que se trasladará al lunes 15 de junio, garantizando un fin de semana largo en mitad del año. El segundo es el Día de la Independencia, que permitirá descanso el lunes 20 de julio, reactivando uno de los puentes más esperados por los trabajadores.

¿Qué festivos cambian de fecha y pasan a lunes en 2026?

Uno de los primeros ajustes del año fue el de Reyes Magos, que tradicionalmente se asocia al 6 de enero, pero este 2026 se celebró el lunes 12 de enero, dando lugar al primer fin de semana largo del año.

Lo mismo ocurrirá con fechas religiosas y civiles como San José, Corpus Christi, la Asunción de la Virgen y la Independencia de Cartagena, todas trasladadas al lunes correspondiente, lo que modificará la rutina laboral y facilitará la organización de viajes y descansos.