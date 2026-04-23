El Gobierno nacional avanza en una medida que podría impactar directamente el bolsillo de millones de usuarios. En medio de tensiones por el sistema eléctrico, surge un plan que apunta a sostener una empresa clave en la región Caribe, pero que también despierta inquietudes en otros sectores del país. Aunque en un principio la decisión parece técnica, lo cierto es que involucra un ajuste en la tarifa de energía que no pasará desapercibido. La discusión no solo gira en torno a cifras, sino también a la equidad del sistema y al alcance real de la medida. Detrás de este movimiento hay un contexto más amplio marcado por presiones climáticas, dificultades financieras y riesgos de interrupciones. Sin embargo, los detalles concretos del plan revelan implicaciones más profundas. El Ministerio de Minas y Energía confirmó que se implementará una sobretasa en la tarifa de energía dirigida a usuarios de estratos 4, 5 y 6 en todo el país. Esta decisión busca financiar a Air-e, empresa que enfrenta dificultades de liquidez para sostener su operación en la región Caribe. El cobro adicional será de 8 pesos por cada kilovatio hora, con una meta de recaudo cercana a los 235.000 millones de pesos en el año. Según el Gobierno, estos recursos permitirán garantizar la continuidad del servicio en un momento de alta demanda energética. La medida se enmarca en un escenario influenciado por el Fenómeno del Niño, que suele aumentar el consumo y presionar la infraestructura eléctrica. En este contexto, asegurar la operación de Air-e se vuelve una prioridad para evitar fallas en el suministro. Más allá del recaudo, el propio Gobierno reconoce que la sobretasa en la tarifa de energía no cubre la totalidad de las deudas de Air-e. Aun así, se considera un alivio parcial para responder a compromisos inmediatos, especialmente con proveedores de energía. El caso de Air-e refleja problemas estructurales que incluyen rezagos en inversión, fallas en la calidad del servicio y pérdidas no técnicas. A esto se suman dificultades en el recaudo, lo que ha debilitado su sostenibilidad financiera. Desde distintos sectores, como gremios del Caribe, se ha pedido que cualquier ajuste considere la realidad económica regional. La preocupación radica en que el impacto de la medida no sea desproporcionado para los usuarios. Finalmente, el Gobierno sostiene que la situación de Air-e trasciende lo regional. Según su postura, el funcionamiento del sistema eléctrico en la región Caribe tiene efectos a nivel nacional, lo que justificaría una medida de alcance país.