La Unidad Nacional de Protección (UNP) rechazó las declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, quien afirmó que se encontraba desprotegida tras denunciar a funcionarios del Gobierno. La entidad aseguró que la funcionaria sí cuenta con un esquema de seguridad activo. El pronunciamiento fue realizado por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, quien calificó como falsas las afirmaciones y sostuvo que las medidas de protección fueron otorgadas bajo un trámite de emergencia. Según explicó, el esquema se implementó pocos días después de que la funcionaria asumiera un nuevo cargo. La entidad también destacó que el sistema de protección no solo fue asignado oportunamente, sino que incluye diversos componentes diseñados para garantizar la seguridad de la exfuncionaria, en línea con los protocolos vigentes. El director de la UNP afirmó que no es cierto que Angie Rodríguez haya estado desprotegida en ningún momento. Según detalló, la funcionaria asumió su cargo el 23 de enero de 2026 y, tras recibir la solicitud formal, la entidad activó un esquema de seguridad en un plazo de cinco días mediante un procedimiento de emergencia. Asimismo, indicó que existe un acta firmada el 3 de febrero por la propia Rodríguez, en la que consta la aceptación de las medidas asignadas. Este documento, según la entidad, respalda que el proceso se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y con el consentimiento de la beneficiaria. La UNP explicó que el esquema asignado corresponde a un nivel alto de seguridad individual. Este incluye vehículo blindado, escolta, chaleco antibalas y un enfoque diferencial de género, de acuerdo con las condiciones evaluadas por la entidad. Además, se ofrecieron medidas complementarias como atención psicológica primaria, acceso a líneas de emergencia y recomendaciones de autocuidado. No obstante, algunas de estas opciones fueron rechazadas por la funcionaria, quien indicó contar con apoyo adicional de la Policía. El esquema también contempla financiamiento mediante convenios interadministrativos, incluyendo un acuerdo por 250 millones de pesos con el Fondo Adaptación y servicios adicionales de desplazamiento con costos diarios. El director de la entidad también respondió a los cuestionamientos sobre la rapidez con la que se otorgaron medidas de protección a Juliana Guerrero. En ese sentido, señaló que existe una contradicción en las declaraciones de Rodríguez, ya que fue ella misma quien solicitó dichas medidas cuando se desempeñaba en el DAPRE. Según explicó, la solicitud presentada incluía información que evidenciaba riesgos suficientes para justificar la asignación de protección. Además, confirmó que actualmente se realiza una reevaluación del nivel de riesgo de Guerrero, debido a cambios en su situación. Finalmente, la UNP reiteró que la asignación de esquemas de protección no responde a decisiones discrecionales. La entidad señaló que estas medidas son definidas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que establece el nivel de protección requerido con base en criterios técnicos.