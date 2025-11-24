Se despide la licencia de conducir en Colombia: los adultos mayores de 65 años ya no podrán renovar el carnet si no cumplen este requisito.

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse antes de que expire su licencia de conducción. La normativa exige demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

Si ese certificado no aparece registrado dentro del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad no podrá procesar la renovación del documento. Así lo indican las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que además verifican que no existan infracciones pendientes.

Por su parte, el Ministerio de Transporte regula desde la Resolución 217 de 2014 la forma en que deben emitirse estos certificados de aptitud y los aspectos evaluados (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). La exigencia es general, pero se vuelve crucial en edades avanzadas por los periodos de vigencia más cortos.

A medida que avanza la edad las renovaciones de conducción se vuelven más exigentes (Fuente: archivo). Fuente: Shutterstock Shutterstock

El requisito clave: certificado en el RUNT o no habrá renovación

Para renovar, la entidad de tránsito revisa en el RUNT que usted tenga un certificado vigente del examen físico, mental y de coordinación motriz expedido por un CRC y reportado mediante el sistema SICOV. Si el certificado no está registrado o venció, la solicitud será negada. Además, debe figurar inscrito en el RUNT, presentar su identificación y no contar con comparendos activos (o tener un acuerdo de pago).

Tenga en cuenta un detalle operativo que suele ignorarse: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si deja pasar ese tiempo sin completar el trámite, deberá repetir las evaluaciones.

Cada cuánto se renueva después de los 65 (y desde cuándo es anual)

La vigencia depende del tipo de servicio y la edad:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años : cada 10 años .

Entre 60 y 80 años : cada 5 años .

Mayores de 80 años: renovación anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años : cada 3 años .

Mayores de 60 años: renovación anual.

No existe una “edad tope” que impida renovar automáticamente; lo determinante es aprobar el examen médico y cumplir la periodicidad establecida.

Paso a paso y costos en 2025: cómo evitar quedarse sin licencia

Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su ciudad.

Realice el examen en un CRC habilitado y confirme que el resultado quedó cargado en el RUNT.

Verifique que no posea comparendos pendientes.

Pague los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios (ventanillamovilidad.com.co) publica para 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (valores sujetos a ajustes locales). Revise siempre el tarifario actualizado antes de asistir.

El examen médico es uno de los principales requisitos para obtener una licencia (Fuente: archivo).

Qué evalúa el examen médico y por qué puede frenar la renovación

El CRC verifica que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación compatibles con una conducción segura. La Resolución 217 de 2014 fija el estándar técnico para estas evaluaciones y la expedición del certificado.

Si el resultado indica no apto, el sistema bloqueará la renovación hasta que se cumplan las condiciones señaladas por el profesional (tratamientos, ayudas visuales o auditivas, u otras recomendaciones).

