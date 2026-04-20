La ciudad de Bogotá permanece en estado de conmoción tras el violento ataque ocurrido durante el rodaje de la novela Sin senos sí hay paraíso, que dejó varias víctimas fatales y personas heridas. El hecho generó un fuerte impacto en el sector audiovisual y encendió las alarmas sobre la seguridad en espacios de grabación. El episodio, que fue calificado por las autoridades como un acto de intolerancia, se produjo en medio de una jornada de filmación en el centro de la ciudad. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de la secuencia violenta que derivó en una riña y un desenlace fatal. En paralelo, la Fiscalía avanzó con la judicialización de dos personas vinculadas al caso, mientras el alcalde convocó a un consejo de seguridad extraordinario para abordar la situación y reforzar las medidas frente a hechos recientes de violencia. El ataque ocurrió el sábado 18 de abril alrededor de las 2:14 p. m., cuando un hombre identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, sacó un cuchillo y atacó por la espalda a un integrante del equipo de producción. El hecho desencadenó una riña en medio del rodaje que terminó con tres personas fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como Henry Alberto Benavides Cárdenas, conductor de la producción, y Nicolás Francisco Perdomo, productor de campo, quien habría intentado intervenir para auxiliar a su compañero. Ambos murieron a causa de las heridas, mientras que el agresor también falleció durante el incidente. Además, otra persona resultó herida y permanece bajo atención médica. Tras los hechos, las autoridades capturaron en flagrancia a dos hombres señalados de participar en la riña. Se trata de Jorge Alexánder Correa, de 19 años, y Nelson Alfonso Sanabria, de 29, quienes trabajaban como miembro de logística y asistente de producción, respectivamente. Durante la audiencia de legalización de captura, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio doloso. Sin embargo, ambos se declararon inocentes y alegaron que actuaron en legítima defensa. El ente acusador no solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que un juez decidió dejarlos en libertad mientras continúan vinculados al proceso penal. Las investigaciones preliminares descartaron que el ataque haya sido un intento de robo. En cambio, las autoridades lo catalogaron como un acto de intolerancia que escaló rápidamente hasta convertirse en una situación violenta con consecuencias fatales. El agresor, según información conocida, tendría un diagnóstico de salud mental, lo que también forma parte de las líneas de análisis dentro del proceso investigativo. Las autoridades buscan esclarecer completamente lo ocurrido y determinar responsabilidades en el desarrollo de los hechos. Ante la gravedad del caso, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la convocatoria de un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de orden público en la ciudad. El encuentro tiene como objetivo revisar este y otros hechos recientes de violencia. El mandatario solicitó a la Policía y a la Fiscalía avanzar con celeridad en el esclarecimiento del caso. Asimismo, se analizarán medidas para reforzar la seguridad en espacios públicos y prevenir nuevos episodios de violencia que afecten tanto a ciudadanos como a equipos de trabajo en producciones audiovisuales.