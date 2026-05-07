Se prevé que China y Pakistán fortalezcan sus relaciones mediante un acuerdo estratégico en el ámbito de la cooperación naval. Según el almirante Naveed Ashraf, jefe de la Armada pakistaní, se recibirán ocho submarinos de la clase Hangor. Asimismo, se estima una inversión considerable de 5.000 millones de dólares que se utilizará para reforzar la seguridad marítima en el Océano Índico, conforme indican los reportes de defensa. El almirante Ashraf subrayó que los primeros cuatro submarinos serán construidos en China, mientras que los restantes se ensamblarán en Pakistán, lo que incrementará la capacidad técnica del país. Este acuerdo tiene como objetivo mejorar la patrulla del Mar Arábigo y el océano Índico, así como fortalecer la presencia regional ante desafíos estratégicos. Adicionalmente a los submarinos, Pakistán incorporará fragatas Tipo 054A/P, que desempeñan un rol fundamental en la seguridad marítima regional. Estas embarcaciones multifuncionales están equipadas con sistemas de armas y sensores avanzados, consolidando así la capacidad operativa de la Armada pakistaní. El acuerdo, en este marco, incluye: China ha invertido en la región mediante el Corredor Económico China-Pakistán, asegurando rutas clave desde Xinjiang hasta el puerto de Gwadar. Esta infraestructura amplía la influencia china en el Mar Arábigo, Asia Central y países vecinos, consolidando una alianza estratégica que combina seguridad marítima y desarrollo económico. El almirante Ashraf resaltó que la colaboración con China incluye capacitación, investigación y desarrollo de tecnología naval. El proyecto no solo proporciona hardware militar, sino que también fortalece la interoperabilidad y la preparación estratégica de Pakistán para la defensa regional.