Alias ‘Gonzalito’ murió tras caer al agua luego del volcamiento de la lancha en la que se desplazaba por un afluente de Córdoba.

La muerte de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias ‘Gonzalito’, fue confirmada por La FM y por el Gobierno nacional. El hombre era considerado el segundo cabecilla del Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de Colombia. El hecho se registró mientras se desplazaba por un afluente del departamento de Córdoba.

La información fue ratificada por Álvaro Jiménez, coordinador del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con el Clan del Golfo, quien explicó que el delincuente murió luego del volcamiento de la lancha en la que se movilizaba entre una zona y otra.

Según el reporte recibido por el espacio de conversación social jurídico del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, alias ‘Gonzalito’ cayó al agua tras el naufragio de la embarcación y se ahogó. Las autoridades adelantan la recuperación del cuerpo para su traslado a Medicina Legal y posterior entrega a sus familiares.

Confirman la muerte de alias ‘Gonzalito’ tras el volcamiento de una embarcación

El coordinador del Gobierno nacional detalló que el accidente ocurrió durante un traslado fluvial y que la información fue suministrada por delegados del grupo armado. De acuerdo con esa versión, la lancha se volcó repentinamente, provocando la caída del cabecilla y parte de su esquema de seguridad.

Jiménez agregó que el cuerpo está siendo recuperado por las autoridades para cumplir con los procedimientos forenses correspondientes. Por ahora, no se han entregado mayores precisiones oficiales sobre las causas del naufragio ni sobre las condiciones del desplazamiento.

El accidente ocurrió en una zona rural de Tierralta, Córdoba

Las primeras informaciones señalan que el hecho se presentó en una zona rural del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba. La embarcación en la que se movilizaba alias ‘Gonzalito’ se habría volcado en un río de la región, ocasionando que el hombre cayera al agua.

Hasta el momento no se conoce el punto exacto del accidente ni se han divulgado detalles adicionales sobre lo ocurrido. Las autoridades continúan recopilando información mientras avanzan las labores de recuperación y verificación.

Quién era alias ‘Gonzalito’, uno de los líderes más relevantes del Clan del Golfo

José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, era una de las figuras más influyentes dentro del Clan del Golfo. Originario de Montería, Córdoba, fue considerado una pieza clave en la dirección operativa de la organización desde mediados de la década de 2000.

Tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, asumió un papel central y se consolidó como segundo al mando, con control sobre estructuras que operan en departamentos como Antioquia, Córdoba y Sucre. El máximo cabecilla actual del grupo es alias ‘Chiquito Malo’.

Tenía orden de extradición a Estados Unidos desde 2025

Desde 2025, alias ‘Gonzalito’ era requerido por la justicia estadounidense. La Corte Distrital del Distrito de Columbia había emitido una orden de extradición en su contra, señalándolo de coordinar envíos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos a través de rutas que atravesaban varios países de Centroamérica.

Según los expedientes judiciales, estas operaciones representaban una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano. Por ahora, las autoridades esperan ampliar la información oficial sobre el accidente fluvial que terminó con la vida de uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo.