Los adultos mayores de 60 años no podrán renovar su licencia de conducir sin cumplir este requisito esencial.

El Gobierno ha implementado condiciones estrictas en el proceso de renovación de la licencia de conducción para personas mayores de 65 años. Estas medidas buscan asegurar que los conductores con mayor experiencia mantengan las capacidades físicas y mentales necesarias para circular con seguridad en las vías del país.

La normativa impone a los adultos mayores la obligación de someterse a evaluaciones periódicas más rigurosas, aunque no establece una edad límite para dejar de conducir. Estas evaluaciones incluyen pruebas médicas, exámenes de coordinación motriz y controles visuales, los cuales deben realizarse en centros de reconocimiento autorizados.

La medida establecida por el Gobierno forma parte de las disposiciones del Código Nacional de Tránsito, que regula tanto a peatones como a conductores y que en este contexto tiene como finalidad disminuir la accidentalidad en las carreteras colombianas.

Es un hecho que los mayores de 60 años no renovarán su licencia sin este requisito

Los conductores particulares menores de 60 años están obligados a renovar su licencia cada 10 años. No obstante, a partir de los 65 años, la periodicidad de renovación se modifica: aquellos que se encuentren entre 60 y 80 años deberán realizar este trámite cada cinco años, mientras que los individuos mayores de 80 años están obligados a llevar a cabo la renovación de manera anual.

En todos los casos, el requisito fundamental consiste en presentar un certificado médico emitido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado, en el cual se verifique el estado físico, mental y motriz del solicitante. Adicionalmente, es imperativo estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Requisitos esenciales para renovar tu licencia de conducción

Para adelantar el trámite, los ciudadanos mayores de 65 años deberán:

Presentar el examen médico exigido por la autoridad de tránsito.

Estar a paz y salvo por comparendos e infracciones .

Cancelar el valor correspondiente, el cual varía según el tipo de vehículo.

Con esta medida de fortalecimiento de controles, el Gobierno busca establecer un equilibrio entre el derecho a la movilidad y la seguridad vial, con el objetivo de prevenir que la edad avanzada incremente los riesgos de siniestralidad en el país. Además, se busca fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado en las vías.