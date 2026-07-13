Confirmado | Así quedarán los salarios de millones de trabajadores en Colombia durante los próximos meses de 2026

Confirmado | Bogotá podrá embargar todas las viviendas y los vehículos de quienes no paguen estos impuestos de Hacienda

El salario mínimo que regirá durante 2026 en Colombia ya quedó definido. Tras no alcanzarse un acuerdo entre representantes de los trabajadores y del sector empresarial en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno nacional fijó el nuevo monto mediante decreto.

Con esta decisión, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) pasó a ser de $ 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte quedó establecido en $ 249.095, por lo que los trabajadores que tienen derecho a este beneficio recibirán un ingreso mensual de $ 2.000.000.

¿Cómo quedó el salario mínimo en Colombia para 2026?

El incremento decretado por el Gobierno representa un aumento del 23,7% frente al salario mínimo anterior y constituye el ajuste más alto registrado desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Los nuevos valores son:

Salario mínimo: $ 1.750.905.

Auxilio de transporte: $ 249.095.

Ingreso mensual total: $ 2.000.000.

La medida impacta directamente a 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo en el país.

¿Por qué el Gobierno decretó el aumento?

El ajuste fue expedido mediante decreto presidencial luego de que sindicatos y empresarios no lograran consensuar una cifra durante la negociación anual del salario mínimo.

Desde el Ejecutivo señalaron que el incremento supera ampliamente la inflación registrada y busca fortalecer el poder adquisitivo de los hogares colombianos.

Confirmado | Así quedarán los salarios de millones de trabajadores en Colombia durante los próximos meses de 2026 Archivo El Cronista

De acuerdo con el Gobierno, el aumento también quedó por encima de las propuestas presentadas tanto por los gremios empresariales como por las organizaciones sindicales durante la mesa de concertación.

¿Qué otros pagos cambiarán con el nuevo salario mínimo?

El incremento del SMMLV no solo modifica los ingresos de quienes reciben el salario mínimo, sino que también influye en otros conceptos que toman este valor como referencia.

Entre ellos se encuentran:

Cotizaciones a salud y pensión.

Aportes al sistema de seguridad social.

Subsidios y beneficios indexados al salario mínimo.

Otros pagos establecidos por la legislación laboral.

¿Cómo impactará en pensiones, arriendos y otros gastos?

El ajuste también tendrá efectos sobre diferentes obligaciones económicas durante 2026.

Según el DANE, la inflación de 2024 cerró en 5,20%, porcentaje que sirve como referencia para el incremento de numerosas pensiones. De esta manera, más de un millón de pensionados recibirán un ajuste acorde con ese indicador para preservar su capacidad adquisitiva.

Además, el nuevo salario mínimo puede incidir en el valor de algunos pagos y servicios que utilizan el SMMLV como referencia, entre ellos:

Arriendos regulados por la normativa vigente.

Matrículas universitarias en algunos casos.

Determinados servicios y tarifas que se encuentran indexados al salario mínimo.

El impacto final dependerá de la regulación aplicable a cada concepto y de las disposiciones expedidas por las entidades competentes durante el año.