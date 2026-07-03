Tiendas D1 lanza un masajeador muscular que ayuda a aliviar la tensión y los nudos en minutos.

Oficial | Los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali impedirán la salida del país a quienes posterguen el trámite de actualización del pasaporte

Tiendas D1 continúa ampliando su catálogo de productos con opciones pensadas para el bienestar y el cuidado personal. Entre sus novedades se encuentra un masajeador muscular que promete aliviar la tensión, reducir los nudos musculares y favorecer la recuperación física en pocos minutos. Lo mejor es que puede conseguirse por menos de $17.000.

A continuación, conozca sus principales características y los beneficios que ofrece para quienes buscan una solución práctica para el alivio muscular.

El masajeador muscular de Tiendas D1 que está llamando la atención

El rodillo Masajeador Relajación Muscular Red Flag es una pistola de masaje diseñada para aliviar la tensión muscular, mejorar la recuperación después de la actividad física y proporcionar masajes de percusión en distintas zonas del cuerpo. Actualmente, está disponible en la página web de Tiendas D1 por $16.500.

Tiendas D1 lanza un masajeador muscular que ayuda a aliviar la tensión y los nudos en minutos. Captura de pantalla del sitio web oficial de Tiendas D1

Este dispositivo incorpora cabezales intercambiables que permiten adaptar el masaje a diferentes grupos musculares, como la espalda, el cuello, los hombros, las piernas y las articulaciones. Además, cuenta con una batería recargable que facilita su uso en cualquier lugar, así como un diseño ergonómico y portátil que permite manipularlo y transportarlo con comodidad.

Beneficios clave

Alivio de dolores y contractura : ayuda a reducir la tensión acumulada en músculos sobrecargados por el trabajo físico, las largas jornadas sentado o la práctica de actividades deportivas intensas.

Recuperación muscular más rápida : estimula la circulación sanguínea en la zona tratada, lo que puede contribuir a disminuir la sensación de fatiga y acelerar la recuperación después del ejercicio.

Mayor movilidad : el masaje de percusión ayuda a reducir la rigidez muscular y puede mejorar el rango de movimiento antes o después de entrenar.

Uso personalizado : gracias a sus diferentes cabezales y niveles de intensidad, permite adaptar el masaje a las necesidades específicas de cada usuario y a distintas zonas del cuerpo.

Tiendas D1 cerca de mí: cómo encontrar la sucursal más cercana

Quienes deseen adquirir este producto de manera presencial pueden ubicar la tienda más cercana mediante las siguientes opciones:

Aplicación móvil de Tiendas D1 , accesible para dispositivos Android y Apple. Esta aplicación permite localizar tiendas cercanas, elaborar listas de mercado y acceder a promociones exclusivas.

Redes sociales de Tiendas D1 , donde frecuentemente se publica información sobre inauguraciones y la localización de las tiendas.

Página web oficial de Tiendas D1. Aunque el sitio no incluye un localizador de tiendas, es posible consultar las secciones de contacto para obtener información adicional.