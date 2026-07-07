Una prenda tan común como la remera negra ha despertado el interés por el significado que puede transmitir.

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Vestirse de negro es una decisión que va mucho más allá de la moda para muchas personas. En Colombia, donde el clima, las tendencias y la comodidad influyen en la forma de vestir, la elección de una remera negra para salir a caminar, trabajar o hacer diligencias también suele estar relacionada con la imagen que se quiere proyectar. Especialistas en psicología del color y comportamiento coinciden en que este tono puede reflejar seguridad, autoridad e incluso convertirse en una forma de protección emocional.

Aunque no existe una regla que permita conocer la personalidad de alguien únicamente por el color de su ropa, diferentes estudios sobre percepción social han demostrado que el negro genera determinadas asociaciones en quienes observan a otra persona.

¿Qué significa caminar por la calle usando una remera negra?

El negro es uno de los colores con mayor carga simbólica dentro de la psicología. A diferencia de otros tonos más llamativos, suele asociarse con autocontrol, elegancia, fortaleza y confianza.

Por eso, quienes usan una remera negra de forma frecuente pueden estar buscando transmitir una imagen de mayor seguridad frente a los demás. En muchos casos, también representa una personalidad reservada que prefiere mantener cierta distancia emocional sin necesidad de expresarlo con palabras.

Además, este color suele ser elegido por personas que valoran la sencillez y prefieren prendas fáciles de combinar, sin renunciar a una apariencia sobria.

Caminar por la calle usando una remera negra: qué significa y para qué se hace.

¿Por qué algunas personas usan una remera negra como protección emocional?

Uno de los significados que más interés ha despertado en los últimos años tiene que ver con la llamada “protección emocional”.

Aunque esta idea no cuenta con evidencia científica que confirme que un color pueda proteger a una persona de manera literal, algunos psicólogos explican que la ropa puede convertirse en un recurso para sentirse más seguro en determinadas situaciones.

En ese sentido, vestir una remera negra puede ayudar a algunas personas a experimentar una mayor sensación de confianza cuando deben enfrentarse a ambientes nuevos, reuniones importantes o espacios con muchas personas.

Para quienes atraviesan momentos de estrés o ansiedad, utilizar prendas con las que se sienten cómodos también puede aportar tranquilidad y favorecer una percepción positiva de sí mismos.

¿Qué dice la psicología del color sobre vestir de negro?

La psicología del color sostiene que las tonalidades pueden influir tanto en la percepción propia como en la impresión que generan en otras personas:

Seguridad y confianza.

Poder y autoridad.

Elegancia y sofisticación.

Independencia.

Discreción y reserva.

Autocontrol.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que el significado del color siempre depende del contexto, la cultura y la personalidad de cada individuo.