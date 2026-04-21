En medio de un clima institucional que parecía estable, una decisión reciente encendió señales de alerta en el manejo de la política económica. La relación entre el Banco de la República y el Gobierno volvió a quedar bajo la lupa tras un movimiento inesperado. El foco está en la postura del gerente Leonardo Villar, quien optó por no asistir a un evento clave organizado por el Ministerio de Hacienda. Detrás de esta decisión hay más que una simple ausencia: se trata de un mensaje sobre la autonomía del Banco de la República. Aunque a primera vista el hecho podría parecer protocolario, lo cierto es que refleja tensiones más profundas. Las diferencias sobre la política monetaria y el rol del banco central comienzan a marcar una discusión que va más allá del corto plazo. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, rechazó participar en un foro del Ministerio de Hacienda tras cuestionamientos del ministro Germán Ávila. Según explicó en una carta, el contexto actual afecta la legitimidad del debate. Villar argumentó que las declaraciones del jefe de cartera sugieren que la Junta Directiva del Banco de la República pierde legitimidad cuando sus decisiones no coinciden con las del Gobierno. Esta interpretación, advirtió, va en contra de lo establecido en la Constitución de 1991. El directivo defendió que la autonomía del Banco de la República es un principio clave del sistema económico colombiano. Este diseño institucional busca garantizar decisiones técnicas, alejadas de presiones políticas de corto plazo. Además, rechazó las acusaciones de que la Junta actúe en favor del sector financiero, calificándolas como infundadas. Para Villar, este tipo de señalamientos deteriora la confianza y dificulta la coordinación institucional. En su pronunciamiento, Villar reiteró que la política monetaria debe centrarse en mantener una inflación baja y estable. Este objetivo, sostuvo, es fundamental para proteger el poder adquisitivo y sostener el crecimiento económico. También explicó que las decisiones sobre tasas de interés tienen efectos diferidos, que suelen materializarse entre 12 y 18 meses. Por eso, insistió en la necesidad de una visión de largo plazo en la conducción del banco central. El debate surge en un contexto en el que el Gobierno ha planteado revisar los enfoques tradicionales de la política monetaria en América Latina. Esto incluye propuestas que podrían modificar el equilibrio entre crecimiento e inflación. Finalmente, Villar dejó abierta la puerta a futuros espacios de diálogo, pero pidió que se desarrollen en condiciones que no generen dudas sobre la independencia del Banco de la República. El trasfondo, sin embargo, deja en evidencia una tensión que sigue creciendo.