La reciente crisis entre Gustavo Petro y el Banco de la República generó un fuerte impacto en el escenario político y económico. Lo que comenzó como una diferencia técnica terminó escalando a un conflicto institucional que despertó preocupación. En medio de este contexto, distintos sectores comenzaron a advertir sobre las consecuencias de esta tensión entre el Gobierno y el Banco de la República, especialmente por su posible impacto en la estabilidad económica. Aunque el trasfondo no es completamente nuevo, la forma en que se intensificó el conflicto abrió interrogantes sobre el rumbo de la política económica y el rol de las instituciones. El eje de la crisis entre Gustavo Petro y el Banco de la República fue la decisión del banco central de aumentar las tasas de interés hasta el 11,25 %, una medida que busca contener la inflación. Frente a esto, el presidente cuestionó duramente a la entidad y decidió retirar al Gobierno de la junta directiva, lo que profundizó la tensión con el Banco de la República. Desde el Ejecutivo se argumenta que el aumento de tasas afecta a la economía real, encarece el crédito y perjudica a sectores productivos, generando más presión sobre la población. Sin embargo, economistas y dirigentes sostienen que estas decisiones responden a criterios técnicos para mantener el control inflacionario y preservar la estabilidad. La crisis entre Gustavo Petro y el Banco de la República generó una ola de críticas desde distintos sectores políticos, que alertan sobre los riesgos de debilitar la independencia del banco central. Exfuncionarios y dirigentes señalaron que este tipo de enfrentamientos puede afectar la confianza en las instituciones y generar incertidumbre en los mercados. Además, algunos referentes advirtieron que la tensión con el Banco de la República podría traducirse en consecuencias concretas, como créditos más caros y menor inversión. En este escenario, también surgieron advertencias sobre el uso político del conflicto en un contexto preelectoral, lo que podría profundizar la polarización. En paralelo, voces del oficialismo respaldaron la postura del presidente y cuestionaron el impacto de las tasas de interés en la economía cotidiana. Más allá de las posiciones, la crisis entre Gustavo Petro y el Banco de la República expone un debate de fondo sobre el equilibrio entre política y técnica en la toma de decisiones económicas. El desenlace de este conflicto será clave para definir no solo el rumbo económico, sino también la relación entre el Gobierno y una de las instituciones más importantes del país.