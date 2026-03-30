Un movimiento silencioso pero de alto impacto comenzó a tomar forma dentro del Estado colombiano. Se trata de una decisión que podría redefinir el alcance operativo de la fuerza pública, especialmente en un contexto donde la seguridad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda. Aunque no todos los detalles fueron difundidos inicialmente, lo cierto es que el plan involucra cifras millonarias y una reorganización estratégica. La iniciativa apunta a fortalecer capacidades clave en distintos frentes, desde el control territorial hasta la vigilancia aérea y marítima. El foco está puesto en garantizar protección y presencia estatal en zonas críticas, pero también en modernizar herramientas y tecnología. Detrás de esta medida hay una apuesta clara por reforzar la seguridad en el país, aunque no está exenta de debate. El Gobierno de Colombia aprobó un proyecto por 13 billones de pesos, equivalentes a unos 3.540 millones de dólares, destinado a modernizar la fuerza pública. La decisión quedó formalizada a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, según informó el Departamento de Planeación Nacional. La distribución del presupuesto contempla distintas áreas estratégicas. El Ejército recibirá 5,8 billones de pesos para fortalecer su presencia territorial, mientras que la Armada contará con 3,4 billones para mejorar la vigilancia marítima y fluvial. La Policía Nacional tendrá 2,3 billones enfocados en seguridad ciudadana, y la Fuerza Aeroespacial recibirá 1,3 billones para tecnología y control del espacio aéreo. Desde el Ministerio de Defensa destacaron que esta inversión es una de las más importantes en los últimos años en materia de seguridad. El objetivo central es mejorar la capacidad de respuesta frente a amenazas internas y externas, en un escenario donde los desafíos evolucionan constantemente. Además, el plan se complementa con decisiones previas del Gobierno, como la compra de 17 aviones de combate Gripen a la empresa sueca Saab. Esta adquisición busca reemplazar la antigua flota Kfir, que ya se encontraba cerca del final de su vida útil, reforzando así la modernización militar del país.