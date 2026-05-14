Ser designado como jurado de votación en las elecciones de 2026 en Colombia no es una opción voluntaria. Miles de ciudadanos serán seleccionados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para cumplir esta función durante la jornada electoral y quienes no asistan sin una justificación válida podrían enfrentar multas superiores a los $17 millones, además de posibles sanciones disciplinarias si trabajan en entidades públicas. Con el inicio de la organización electoral para los próximos comicios, volvió a crecer la preocupación entre trabajadores, estudiantes y personas que ya tenían viajes o compromisos programados. Sin embargo, la normativa colombiana sí establece algunas causales concretas que permiten no asistir como jurado de votación sin exponerse a castigos económicos. La legislación electoral colombiana contempla únicamente unas razones específicas para quedar exonerado del servicio de jurado de votación. Estas causales están establecidas en el Código Electoral y son aplicadas de manera estricta por la Registraduría. Las personas que resulten elegidas y no puedan asistir deberán demostrar con documentos válidos que se encuentran dentro de alguna de estas situaciones: Una de las principales causas aceptadas es sufrir una enfermedad grave que impida asistir a la jornada electoral. También aplica cuando el problema de salud afecta al cónyuge, hijos, padres o madres del ciudadano designado. En estos casos, será obligatorio presentar certificados médicos donde se detalle claramente la imposibilidad de cumplir con la función electoral. La Registraduría también acepta como causal válida la muerte del cónyuge, padre, madre o hijo del jurado, siempre que haya ocurrido el mismo día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores. El ciudadano deberá entregar el respectivo registro civil de defunción o el soporte oficial correspondiente. Si la persona seleccionada ya no reside en el municipio donde fue designada como jurado de votación, podrá solicitar la exoneración. Para ello tendrá que demostrar que actualmente vive en otra ciudad o zona del país y que desplazarse hasta el lugar asignado resulta imposible o desproporcionado. Los menores de edad no están obligados a prestar el servicio de jurado de votación en elecciones ordinarias en Colombia. Aunque existen excepciones en algunos procesos juveniles, esta causal sí aplica para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales previstas para 2026. También puede quedar exonerada la persona que aparezca inscrita para votar en un municipio diferente al sitio donde fue asignada como jurado. En este escenario, la Registraduría revisará que efectivamente exista una inconsistencia entre el puesto de votación y la designación realizada. Esta es una de las dudas más frecuentes entre los colombianos. Tener un viaje comprado, compromisos laborales o exámenes académicos no garantiza automáticamente quedar libre de la obligación. La Registraduría evalúa estos casos de forma individual y únicamente podría aceptarlos cuando exista fuerza mayor debidamente demostrada. Además, normalmente se exige que el compromiso haya sido adquirido antes del sorteo de jurados de votación. Por eso, quienes estén en esta situación deberán presentar soportes sólidos, como tiquetes comprados con anticipación, certificaciones laborales o documentos académicos que respalden la solicitud. Las personas que necesiten justificar su ausencia deberán radicar la solicitud ante la Registraduría municipal o distrital correspondiente. Dependiendo del proceso electoral, la entidad puede habilitar canales virtuales, correos electrónicos o formularios digitales para enviar la documentación. Lo más importante es adjuntar pruebas claras y completas que respalden la causal invocada, ya que una excusa sin soportes puede ser rechazada. No asistir sin justificación válida puede salir muy caro. La legislación colombiana establece sanciones de hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan con esta obligación electoral. En el caso de funcionarios públicos, las consecuencias podrían ir más allá del dinero, ya que también se exponen a investigaciones disciplinarias e incluso a la pérdida del empleo. La Registraduría publica oficialmente los listados de jurados de votación a través de su portal web y en diferentes sedes autorizadas en todo el país.