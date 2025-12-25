En el contexto de la celebración de los 215 años de la Batalla de Boyacá, que tuvo lugar el 7 de agosto en Leticia (Amazonas), el presidente Gustavo Petro anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, todos los soldados regulares delEjército Nacional recibirán un salario mensual de $1.300.000 .

El aumento, que representa un ajuste del 30% , tiene como objetivo mejorar las condiciones de los jóvenes que actualmente están cumpliendo con el servicio militar obligatorio en Colombia.

Sueldos y aumento de soldados en 2026 en el país

Hasta el año 2025, los soldados perciben una compensación equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, lo que se traduce en $996.450 mensuales. Con la implementación del nuevo esquema, los jóvenes recibirán el 100% del salario mínimo, superando por primera vez la barrera del millón de pesos .

El mandatario enfatizó que este aumento ya se encuentra contemplado en el Presupuesto General de la Nación 2026, presentado el pasado 29 de julio ante la Cámara de Representantes y que su Gobierno ha asignado recursos específicos para asegurar la sostenibilidad del pago.

Aumento salarial del 30% para soldados regulares en Colombia a partir de 2026 (foto: archivo).

Presupuesto 2026 prevé un aumento histórico para las Fuerzas Armadas

El proyecto presupuestal asciende a 556,9 billones de pesos, lo que representa un incremento del 6,5% en comparación con el año anterior. Una porción significativa de estos fondos se destinará a la Fuerza Pública, asegurando así el cumplimiento del aumento salarial para los soldados.

No obstante, la propuesta ya suscita controversia en el Congreso, debido a las advertencias sobre un posible desfinanciamiento. El Ejecutivo ha señalado que, en caso de no aprobarse una nueva reforma tributaria, podrían implementarse medidas de suspensión de gasto.

Aumento salarial para soldados regulares del Ejército Nacional en 2026 (foto: archivo).

Homenaje a los jóvenes del Ejército

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la medida como un “acto de justicia histórica” y destacó que desde 2021 se han implementado incrementos graduales. Con el ajuste de 2026, los soldados regulares alcanzarán por primera vez el pago completo de un salario mínimo legal vigente.

La decisión busca saldar una deuda histórica con los jóvenes que, durante su servicio, exponen su vida y contribuyen a la seguridad del país. Según el Gobierno, este aumento también representa un mensaje de apoyo a las familias que dependen de estos ingresos.