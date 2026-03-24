Colombia se prepara para una racha de hasta cinco días consecutivos con lluvias intensas, tormentas eléctricas y episodios de diluvio que podrían generar complicaciones en diferentes zonas. De acuerdo con el pronóstico, desde el martes 24 de marzo se esperan chubascos tormentosos con probabilidades cercanas al 90%, acumulados de hasta 25 mm y temperaturas entre 21°C y 29°C, con vientos moderados del norte. Las precipitaciones se repetirán de forma intermitente durante toda la semana, especialmente en horas de la madrugada, la tarde y la noche. Este nuevo temporal se produce en medio del inicio de la primera temporada de más lluvias del año en Colombia, que se extiende entre marzo y mediados de junio, con precipitaciones por encima de lo normal en varias regiones del territorio nacional. El pronóstico indica cinco días consecutivos con lluvias y tormentas entre el martes 24 y el domingo 29 de marzo. Durante este periodo se prevén: Las precipitaciones aparecerán de forma irregular, con episodios de lluvia intensa seguidos de pausas con nubosidad parcial, pero sin descartar nuevos aguaceros en cualquier momento. Durante esta racha de mal tiempo, las precipitaciones más intensas se concentrarán en: Además, el aumento de lluvias coincide con acumulados que ya venían por encima de los valores históricos, lo que incrementa la probabilidad de crecientes súbitas, encharcamientos y deslizamientos. El incremento de lluvias se explica por el ingreso de la primera temporada lluviosa del año, un periodo climatológico típico en Colombia que comienza en marzo. Sin embargo, este 2026 presenta una particularidad: el primer trimestre registró precipitaciones muy por encima de lo normal, lo que mantiene alta la humedad atmosférica. Esta combinación favorece: Las condiciones atmosféricas también están influenciadas por el calentamiento anómalo del Pacífico ecuatorial, fenómeno que está bajo vigilancia climática. El comportamiento previsto muestra un patrón repetitivo de lluvias: Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 31°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 21°C y 23°C, generando un ambiente húmedo y propicio para precipitaciones continuas. Aunque el temporal más intenso se concentrará durante cinco días, las lluvias podrían continuar de forma intermitente durante las siguientes semanas, ya que el país está entrando en la fase más activa de la temporada húmeda. Los modelos climáticos indican que marzo mantendrá precipitaciones superiores a lo normal, mientras que abril y mayo podrían presentar lluvias algo menos intensas, pero todavía frecuentes.