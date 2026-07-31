Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 31 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

Horóscopo de hoy viernes 31 de julio para Tauro

Para Tauro, el día apunta a roces laborales; la discreción y una mirada atenta protegen sin dar pie a más tensión.

El momento propicio surgirá con claridad; mientras tanto, la constancia y el foco en las propias tareas resguardan la posición.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Tauro?

Tauro, el 2026-07-31 será un día tenso en el trabajo: pueden surgir conflictos y alguien en tu empresa podría intentar perjudicarte para su propio beneficio. No reacciones aún; observa con atención y actúa solo cuando llegue el momento adecuado.

Tauro: así te irá en el amor este viernes

Tauro, hoy el amor te pide calma: no lleves al vínculo las tensiones laborales. Si surgen roces, evita reaccionar de inmediato; observa, escucha y da espacio para que todo se aclare con serenidad.

Compatibilidad del día: Virgo. Su prudencia y atención a los detalles te ayudarán a mantener el equilibrio, leer bien las señales y decidir con cabeza fría, favoreciendo una conexión estable.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, los números de la suerte son 48, 82, 63 y 54, útiles para tomar decisiones, elegir fechas clave y atraer fortuna en proyectos y juegos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, prioriza tu calma: practica respiración profunda, estírate y toma breves pausas para despejarte; así proteges tu salud mental y mantienes la claridad para actuar cuando sea el momento.