La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

Horóscopo de hoy viernes 31 de julio para Leo

Para Leo, el día no favorece el desánimo; al repasar lo valioso, surge más de lo que se ve y lo positivo cobra impulso.

Un asunto con los hijos se encamina a resolverse; la tensión cede y el clima familiar recupera calma.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Leo?

Leo, en el trabajo este 2026-07-31, no te dejes llevar por el desánimo: repasa lo valioso que ya tienes y reconoce tus logros; aunque la realidad no te guste demasiado, al enfocarte en lo positivo y en lo que controlas abrirás oportunidades y avanzarás con firmeza

Leo: así te irá en el amor este viernes

Leo, en el amor hoy te irá mejor si no te dejas ganar por el desánimo: valora lo que ya tienes, comunica gratitud y mantén la mirada en lo positivo; esa actitud atraerá muestras de cariño y cercanía.

Tu mayor compatibilidad del día será con Sagitario, signo que potenciará tu optimismo y te animará a disfrutar el presente con confianza y planes espontáneos.

Los números de la suerte para Leo

Los números de la suerte de Leo son 63, 45, 13 y 47; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones y enfocar proyectos con buena energía.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, cuida tu bienestar enfocándote en lo valioso: anota 3 gratitudes al día, practica respiraciones profundas y da una caminata breve; mantén el ánimo en positivo y confía en que el tema con los hijos se soluciona, aliviando tu mente.