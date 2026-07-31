Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 31 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.589,49 pesos colombianos.

La evolución de la cotización del euro muestra debilidad: en la última semana -2.15% y en el último año -20.41%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 30.89%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.52%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

¿Me compartes el valor del indicador para las dos últimas sesiones? Con ese dato redacto la frase sin mencionarlo.

En los últimos diez días, el Euro mostró una tendencia alcista moderada: seis jornadas de avance y cuatro de retroceso. Tras debilidad inicial, se recuperó a mitad de periodo y cerró con dos alzas seguidas, señal de fortaleza pese a leves correcciones.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento indica confianza en la moneda y posibles proyecciones favorables para el futuro.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 31 de julio de 2026,

Quienes deseen adquirir 100 euros en Colombia, con un valor por unidad de 3589.49 pesos colombianos, deben pagar 358,949 pesos colombianos; 200 euros cuestan 717,898 pesos colombianos y 500 euros, 1,794,745 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: