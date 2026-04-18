El transporte moderno ha alcanzado un nuevo hito con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, ubicado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano. La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 tras un periodo de construcción que se extendió por siete años. Este ambicioso proyecto requirió una inversión de USD 7.800 millones y presenta una arquitectura que fusiona el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing. Con una superficie que supera los 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora. Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico. En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing. Desde la estación, es posible viajar a ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que tienen una duración de entre seis y ocho horas. Asimismo, establece conexiones entre las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, lo que refuerza la posición de la región como un eje fundamental del sistema ferroviario en China.