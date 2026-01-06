Gobierno Petro ofrece hasta 52 millones de pesos a taxistas que cambien su vehículo por uno eléctrico. Imagen: EFE.

El Ministerio de Transporte presentó un programa de incentivos económicos para propietarios de taxis con más de 10 años de antigüedad. La iniciativa permite acceder a hasta 52 millones de pesos si deciden reemplazar sus vehículos de gasolina, diésel o gas por unidades 100% eléctricas. El anuncio fue respaldado directamente por el presidente Gustavo Petro.

La medida forma parte del programa de modernización del parque automotor financiado con recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT). La convocatoria está abierta desde el 29 de diciembre de 2025 hasta el 11 de febrero de 2026 a través de la página del Ministerio de Transporte. La meta es renovar progresivamente hasta 54.000 taxis en el país para el año 2036.

Incentivos de hasta 42 millones para compra del vehículo eléctrico

El esquema de apoyo económico contempla hasta 42 millones de pesos para la reposición del vehículo. Adicionalmente, se entregan hasta 10 millones de pesos para la compra e instalación de infraestructura de recarga eléctrica en la vivienda del propietario. El monto específico depende de la antigüedad del taxi.

Los vehículos con antigüedad entre 10 y menos de 20 años pueden recibir hasta 34,5 millones de pesos o el 30% del valor comercial del taxi eléctrico. Para taxis de 20 años o más, el apoyo es de hasta 34,5 millones más un aporte adicional de 7,5 millones de pesos. El programa está respaldado por la Ley 2294 de 2023 y busca reducir los costos de operación del servicio.

¿Quiénes pueden aplicar al programa de taxis eléctricos?

Pueden aplicar personas naturales o jurídicas propietarias de uno a tres taxis registrados en el Runt. Los vehículos deben usar combustible fósil como gasolina, diésel o gas. Deben tener mínimo 10 años desde la fecha de matrícula inicial y contar con tarjeta de operación, SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

Los solicitantes deben acreditar al menos un año de operación continua dentro de los últimos cinco años. La convocatoria está dirigida inicialmente a taxis matriculados en Bogotá, Soacha, Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo. También pueden postularse propietarios que acrediten su condición de víctimas del conflicto armado, sin importar el municipio de matrícula del vehículo.

Petro impulsa transición energética con experiencia de Bogotá

El presidente Gustavo Petro destacó que durante su gestión como alcalde de Bogotá implementó un piloto con 50 taxis eléctricos que aún circulan en la capital. El mandatario enfatizó que la rentabilidad del sector aumenta con tecnología y no con sobreexplotación de trabajadores. Según estimaciones oficiales, los taxis eléctricos permiten ahorros de hasta 43% en combustible y 65% en mantenimiento frente a vehículos de combustión interna.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que el FOPAT prioriza una transición energética que pone a las personas en el centro. El programa busca que los taxistas tengan vehículos modernos, eficientes y más rentables mientras se reducen emisiones y mejora la calidad del aire en las ciudades. A estos beneficios se suman descuentos en el SOAT, reducción en el valor de la revisión técnico-mecánica y exención de restricciones de circulación.