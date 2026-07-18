Se despide la pensión por viudez: el Gobierno confirmó que dará de baja a todas estas personas que no cumplan estas condiciones

Ya es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

La nueva normativa modifica las condiciones para obtener una pensión de sobrevivencia . Uno de los aspectos más debatidos repercute de manera directa en un grupo de beneficiarios que, según la legislación vigente, tenían la posibilidad de acceder a este derecho.

Con la implementación de la nueva reforma pensional en Colombia, se generarán importantes novedades para los pensionados en todo el territorio nacional. No obstante, también se establecerán nuevas restricciones que, por ejemplo, dificultarán el acceso a una pensión por viudez.

Con las reformas impulsadas por el Gobierno y ratificadas por el Congreso, algunos ciudadanos quedarán completamente excluidos del sistema.

Pensión de sobrevivencia: quiénes pueden recibirla

La reforma pensional en Colombia establece modificaciones que determinarán quiénes podrán acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez. Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Se aplicarán mecanismos de transición para garantizar que aquellos que actualmente reciben una pensión de sobrevivencia bajo las condiciones previas no se vean perjudicados. Todas las solicitudes posteriores deberán adherirse al nuevo régimen.

Entre los requerimientos se encuentran los siguientes:

Cónyuge o compañero permanente que haya convivido con el fallecido al menos cinco años antes del deceso .

Hijos menores de edad, o mayores de edad que cursen estudios entre los 18 y 25 años.

Hijos con discapacidad , sin restricción de edad, siempre que dependieran económicamente del fallecido.

Padres del fallecido, siempre que demostraran dependencia económica.

Hermanos con invalidez que también dependieran económicamente.

La reforma pensional establece nuevas directivas para cobrar la pensión de sobreviviente (Fuente: archivo).

Pensión de sobrevivencia: quiénes ya no podrán heredarla

La normativa reciente introduce restricciones inéditas en cuanto al acceso a las pensiones que solían ser otorgadas a los familiares de los afiliados que han fallecido. Uno de los aspectos más significativos es el que afecta a las exparejas separadas de hecho, quienes ya no tendrán derecho a heredar la pensión, aun en el caso de no haber formalizado un divorcio legal.

El objetivo de esta legislación es dar prioridad a aquellos que mantenían una relación estable y comprobable con el difunto, sobre todo en situaciones donde existía dependencia económica. En consecuencia, solo los familiares directos o los convivientes permanentes podrán beneficiarse de la pensión.

Para conservar este beneficio, será necesario haber convivido con el fallecido durante un periodo mínimo de cinco años previo a su deceso. Esto es lo que se establece en los cambios aprobados por el Ministerio de Trabajo, fundamentados en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

La reforma se encuentra a la espera de una decisión de la corte (Fuente: archivo).

Reforma pensional en Colombia: ¿podrás acumular pensiones?

La decisión del Gobierno tiene como objetivo reducir las brechas históricas existentes en el sistema y detener el doble gasto público, redirigiendo dichos recursos hacia el Pilar Solidario, el cual brinda apoyo a adultos mayores sin ingresos.

Una vez que la reforma pensional sea aprobada e implementada, ningún colombiano podrá recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto implica que aquellos que perciben una pensión por invalidez y otra por vejez deberá elegir solo una de ellas.

Doble pensión: ¿a quiénes afectaría su eliminación?

Los individuos que reciben en la actualidad una pensión por invalidez y cumplen con los criterios para acceder a la de vejez, se encontrarían en la imposibilidad de conservar ambas. Es imperativo que opten por la alternativa que ofrezca un mayor beneficio económico o que garantice una mayor estabilidad mensual.

La selección de la opción más ventajosa se torna crucial para la seguridad financiera del individuo en cuestión, considerando que el bienestar económico futuro dependerá de esta decisión.

La nueva ley establece que las personas que acceden a una pensión familiar, concebida para hogares en situación vulnerable, ya no podrán combinarla con pensiones de sobrevivencia u otras mesadas. Esta disposición prohíbe expresamente las combinaciones con el fin de prevenir la duplicación de subsidios.

Este cambio busca garantizar una distribución más equitativa de los recursos entre aquellos que realmente los necesitan, evitando el uso indebido de los mismos.

Aquellos individuos que, a causa de sus trayectorias laborales o situaciones excepcionales, recibían dos pensiones dentro de un mismo régimen contributivo, deberán optar únicamente por una. Serán consideradas excepciones limitadas, tales como pensiones por riesgos laborales, siempre que estas no se superpongan con otras mesadas.

Las normativas actuales buscan racionalizar las pensiones y evitar la duplicidad en el sistema, garantizando así una mayor equidad en la distribución de los recursos disponibles. Este enfoque es crucial para el sostenimiento del sistema previsional y tiene como objetivo principal la correcta administración de las finanzas públicas.