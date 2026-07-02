Confirmado| La Corte Suprema falló a favor de los jubilados: padres y hermanos podrán acceder a una pensión

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El sistema de pensiones en Colombia enfrenta un contexto de gran incertidumbre jurídica, caracterizado por un debate profundo acerca de la validez de la reciente reforma y por decisiones que modifican la interpretación de requisitos establecidos en el pasado. Recientemente, la Corte Suprema ha centrado su atención en la pensión de sobrevivientes, un beneficio que salvaguarda a las familias en caso de fallecimiento de un afiliado.

Este cambio ocurre en un momento en que la reforma pensional aún carece de una resolución definitiva por parte de la Corte Constitucional. A pesar de que este debate permanece abierto, otras resoluciones ya están teniendo efectos inmediatos en la situación de miles de posibles beneficiarios.

Qué requisito eliminaron las altas cortes

La modificación fundamental radica en la exigencia de dependencia económica para tener acceso a la pensión de sobrevivientes en aquellos casos donde no existan cónyuge, compañera permanente ni hijos con derecho. La normativa vigente reconoce como beneficiarios a los padres y a los hermanos con discapacidad, siempre que demuestren que dependían económicamente del afiliado que ha fallecido.

El artículo 47 de la Ley 100 de 1993 establece lo siguiente: “a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este”. No obstante, es importante señalar que la Corte Constitucional eliminó, hace años, la exigencia de que dicha dependencia fuera “total y absoluta”, al considerarla inexequible mediante la sentencia C-111 de 2006.

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Qué resolvió la Corte Suprema sobre la dependencia económica

El análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia establece que la pensión de sobrevivientes tiene como objetivo salvaguardar la continuidad de una vida digna, en circunstancias análogas a las que brindaba el afiliado durante su existencia. Según la sentencia, “la prestación de sobrevivientes tiene por finalidad permitir que el aporte esencial o necesario que el asegurado suministraba en vida a sus beneficiarios sea continuado luego de su muerte”, rechazando cualquier interpretación que favorezca el enriquecimiento injustificado.

La mencionada Corte Suprema de Justicia ahondó en esta interpretación mediante la sentencia SL 6690-2014, en la cual aclaró que “para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia”. El alto tribunal destacó que la seguridad social no se circunscribe a la mera subsistencia.

Requisitos vigentes para cobrar la pensión en 2026

Los beneficiarios, por su parte, aún deben demostrar dependencia económica, pero bajo un estándar más flexible y acorde con la jurisprudencia. Este ajuste permite que padres y hermanos en condición de discapacidad accedan a la prestación sin esperar largos procesos ni cumplir exigencias que ya no tienen respaldo constitucional.

Pese a la eliminación de ese requisito estricto, la pensión de sobrevivientes mantiene condiciones claras. El afiliado fallecido debe haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte, un criterio que aplica tanto para fondos privados como para Colpensiones.