El aumento de las tensiones internacionales, los conflictos armados en distintas regiones del mundo y la carrera tecnológica entre potencias militares han reavivado el temor de una posible Tercera Guerra Mundial. Frente a este escenario, ChatGPT realizó un análisis hipotético sobre qué países latinoamericanos tendrían mayores posibilidades de sobrevivir en caso de un enfrentamiento global. El modelo tomó en cuenta variables geopolíticas, estratégicas y socioeconómicas que podrían determinar la resiliencia de una nación ante una crisis de magnitud mundial. Aunque se trata de una proyección basada en escenarios teóricos y no de una predicción, los resultados revelan que algunos países del continente poseen ventajas clave para resistir el caos de un conflicto global. El estudio considera variables como la independencia energética, la posición geográfica, la estabilidad institucional y la neutralidad diplomática. En un escenario de guerra mundial, los países menos dependientes del comercio internacional y alejados de zonas de conflicto serían los que tendrían mayores posibilidades de resistir. Según el modelo, las naciones con fuentes de energía renovable, producción local de alimentos y bajo interés estratégico para las potencias lograrían sostener su estructura interna por más tiempo. El análisis identifica a Uruguay, Costa Rica y Chile como los tres países latinoamericanos con mayores probabilidades de sobrevivir ante una eventual Tercera Guerra Mundial. Estas naciones comparten tres rasgos determinantes: estabilidad política, ubicación estratégica y autosuficiencia en recursos básicos. Uruguay figura como uno de los países más autosuficientes energéticamente del planeta. De acuerdo con reportes de 2025, más del 99% de su matriz eléctrica proviene de fuentes renovables, principalmente eólica e hidráulica. Esta ventaja energética, combinada con su baja densidad poblacional y estabilidad institucional, lo coloca como uno de los territorios menos vulnerables ante crisis internacionales prolongadas. Además, su política exterior no intervencionista y su ubicación alejada de los principales focos geopolíticos lo convierten en un país con bajo riesgo estratégico. Costa Rica abolió su ejército en 1948, apostando por la diplomacia y la educación como pilares nacionales. Esta neutralidad histórica le ha permitido mantener relaciones pacíficas con casi todas las potencias mundiales. En un contexto bélico, su ausencia de objetivos militares, su estabilidad democrática y su robusto sistema civil podrían garantizarle una supervivencia prolongada. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2025), el país mantiene una economía saludable y un acceso asegurado a cooperación internacional en caso de crisis humanitarias. Chile destaca por su posición geográfica privilegiada: está rodeado por el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, lo que crea barreras naturales difíciles de penetrar en caso de conflicto. Además, posee importantes reservas de litio, cobre y otros minerales estratégicos, fundamentales para la industria tecnológica y la transición energética global. Estos recursos le otorgan un valor de negociación alto y una capacidad de autosuficiencia superior frente a la mayoría de los países de la región. ChatGPT valoró cuatro variables principales: autosuficiencia energética, estabilidad institucional, neutralidad diplomática y baja exposición geográfica. A diferencia de las grandes potencias, estos países no son objetivos militares directos ni dependen de alianzas que los expongan a represalias. En una guerra global, la capacidad de mantener servicios básicos, conservar alimentos y garantizar el orden interno podría ser más determinante que la potencia militar. Por eso, el análisis concluye que Uruguay, Costa Rica y Chile tendrían mayores probabilidades de resistir los impactos iniciales y reorganizarse tras un eventual colapso mundial. La inteligencia artificial sugiere que el futuro no está sellado. Los países que inviertan en infraestructura autosuficiente, reservas alimentarias, energías limpias y cooperación regional podrán resistir mejor los efectos colaterales de un conflicto global. La resiliencia civil, más que el armamento, sería el factor clave para definir qué naciones logran mantenerse en pie. Esta proyección no es una predicción bélica, sino una hipótesis elaborada por ChatGPT con base en datos y reportes de 2025, entre ellos el Global Peace Index del Institute for Economics & Peace, el FMI y organismos energéticos internacionales. El análisis se enfoca en la capacidad de cada país para sostener su independencia y estabilidad ante una crisis global. Aunque ningún territorio estaría completamente a salvo, Uruguay, Costa Rica y Chile reúnen, según la IA y los indicadores actuales, las mejores condiciones para sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial.