Este martes, 14 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 639.8853 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,75%.

La cotización del Real muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó 2.08% y en el último año acumuló una disminución de 10.87%.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real mostró sesgo bajista: cinco caídas, tres avances y dos jornadas estables, con repuntes puntuales y un cierre levemente recuperado pese al predominio de descensos.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 14.20%, es menor que la volatilidad anual del 15.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real presenta una tendencia positiva hoy en relación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado frente a su rendimiento reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 63988.53043769584 pesos colombianos; 200 reales costarán 127977.06087539168 pesos colombianos y 500 reales costarán 319942.6521884792 pesos colombianos.