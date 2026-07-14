En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 14 de julio de 2026 cerró a 3710.63 pesos colombianos. Esta cifra refleja una fluctuación del2,13% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.25%, pero en el último año acumula una caída de 18.69%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el euro arrancó con dos caídas, alternó subidas y bajadas, encadenó dos avances, no tuvo días planos y cerró al alza; balance casi neutro con leve sesgo alcista final.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3710.6299 pesos colombianos, es de 371062.99 pesos colombianos; además, comprar 200 euros cuesta 742125.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1855314.95 pesos colombianos.