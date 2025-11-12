¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? | Rusia afirma que estos dos países están en peligro y podrían ser invadidos. (Imagen: Archivo).

La amenaza de una Tercera Guerra Mundial se percibe con mayor intensidad que en el pasado, dado el aumento de las hostilidades entre Rusia, Ucrania y diversas fuerzas europeas. En este contexto, el Kremlin ha dirigido sus advertencias hacia Finlandia y Suecia, quienes se enfrentan a la posibilidad de bombardeos, incluso de naturaleza nuclear.

La participación en la OTAN de Finlandia y Suecia, junto con la cercanía geográfica de Finlandia a Rusia, son consideradas como una grave amenaza para el país de Putin. Las negociaciones de paz con Ucrania no han mostrado avances significativos, lo que incrementa la inquietud en Europa y pone a Rusia en alerta.

Síguenos y léenos en Google Discover

Rusia amenaza a Finlandia y Suecia con armas nucleares

En abril de este año, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, ha señalado que Finlandia y Suecia, tras su incorporación a la OTAN, se han convertido en objetivos militares para Rusia. El ex Primer Ministro ruso subrayó que esta nueva posición dentro de un bloque considerado “hostil” otorga la posibilidad de llevar a cabo ataques, incluso utilizando armamento nuclear.

Ambos países nórdicos, que anteriormente mantenían una postura de neutralidad, han modificado su estatus geopolítico al integrarse en la Alianza. En este contexto, Rusia ha comenzado a reforzar su frontera con Finlandia y ha reactivado el Distrito Militar de Leningrado como respuesta directa al avance de la OTAN.

¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? | Rusia afirma que estos dos países están en peligro y podrían ser invadidos.

Rusia responde al despliegue de tropas occidentales en Ucrania

El exministro de Defensa Sergei Shoigu advirtió que un despliegue de tropas occidentales en Ucrania podría provocar un enfrentamiento directo con Rusia. El experto enfatizó que tal eventualidad podría escalar hasta una guerra nuclear, incluyendo la reanudación de pruebas atómicas en el Ártico.

Shoigu cuestionó la idea de una “coalición de los dispuestos” promovida por el Reino Unido, señalando que esos contingentes serían percibidos como “fuerzas de ocupación”. Según su análisis, el conflicto en Ucrania se originó precisamente por el intento de la OTAN de establecer infraestructura militar en un territorio que Rusia considera parte de su historia y soberanía.

¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial? | Rusia afirma que estos dos países están en peligro y podrían ser invadidos.

Putin desestima plan de paz y sigue ofensiva en tregua

Rusia ha rechazado un plan de paz presentado por los Estados Unidos, el cual proponía la congelación del frente de batalla y el reconocimiento del control ruso en Crimea. Moscú establece condiciones drásticas, que incluyen la renuncia de Zelensky y la aceptación de su soberanía sobre los territorios anexados.

A pesar de que Putin anunció un alto el fuego del 8 al 10 de mayo en conmemoración del Día de la Victoria, Ucrania y diversos analistas lo han calificado como una maniobra táctica. La misma noche del anuncio, Rusia lanzó más de 100 drones contra varias regiones ucranianas, lo que resultó en numerosas víctimas civiles.