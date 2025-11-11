La salud del rey Carlos III no termina de establecerse y una serie de informes de la prensa británica indican un deterioro en su diagnóstico de cáncer. En este contexto, el príncipe Guillermo, heredero natural del trono, ha establecido comunicación con su hermano Harry, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los miembros de la corona británica.

A principios de 2024, el rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer tras una intervención en la próstata. Desde ese momento, la corona británica no ha proporcionado detalles sobre el tipo de enfermedad que padece el monarca, aunque ha emitido actualizaciones que evidencian su deterioro de salud.

Con el transcurso del tiempo, las preocupaciones sobre el estado de salud de Carlos III han persistido y los rumores se han intensificado tras la revelación de una reciente hospitalización que obligó a la suspensión de todas las actividades de la realeza británica.

La salud de Carlos III se deteriora: príncipe Guillermo llama a Harry

La prensa británica informó sobre un deterioro a un ritmo preocupante en la salud del rey Carlos III. Según las informaciones periodísticas del Reino Unido, el príncipe Guillermo habría establecido contacto con el príncipe Harry con el objetivo de fomentar la reconciliación con su padre.

El heredero a la corona busca suavizar tensiones y reconstruir la relación familiar, tras el distanciamiento que se produjo cuando el príncipe Harry contrajo matrimonio con la actriz Meghan Markle y se alejó de la familia real, ya que la pareja no tenía intención de cumplir con las responsabilidades propias de un matrimonio real.

No obstante, no se ha revelado el contenido específico de la conversación ni se conocen los pasos que la realeza tomará en el contexto de un notable agravamiento de la salud del rey Carlos III.

Crisis en la Corona Británica: la salud del Rey Carlos III se deteriora y se alista la sucesión

La corona británica se encuentra en un proceso gradual de preparación para la sucesión del reinado. Durante la reciente internación de Carlos III, la reina Camila, su consorte, ha asumido diversas actividades que tradicionalmente corresponden al rey, desempeñándose, en cierta medida, como un reemplazo temporal al frente de Gran Bretaña.

Por su parte, el heredero Guillermo ha incrementado su visibilidad y, en tiempos recientes, ha asumido un papel más protagónico en la toma de decisiones dentro de la monarquía y en las dinámicas internas de la familia real.