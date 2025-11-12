La creciente tensión entre las principales potencias ha suscitado inquietudes sobre la posibilidad de un estallido de una Tercera Guerra Mundial. Los conflictos en diversas regiones, las disputas territoriales, el incremento en la producción de armamento y los constantes enfrentamientos contribuyen a un escenario de inestabilidad a nivel global.

En este contexto de tensiones, cobra relevancia un comentario del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, realizado en enero, en el que aseguró que el “paraguas nuclear” de Moscú no solo protege su territorio, sino también el de su aliado cercano, Bielorrusia.

Esta declaración refuerza la alianza militar entre ambos países y establece que cualquier ataque a Bielorrusia podría tener consecuencias graves, incluso en la actualidad.

Este compromiso fue formalizado en un encuentro del Consejo Estatal Supremo del Estado de la Unión, donde ambos países acordaron un concepto de seguridad conjunta y firmaron un acuerdo interestatal para fortalecer la cooperación en materia de defensa.

En ese momento, el alto funcionario también delineó los escenarios en los que este paraguas nuclear podría activarse: “Defenderemos tanto a Rusia como a Bielorrusia ante un ataque con armas de destrucción masiva o cualquier agresión convencional que amenace críticamente la soberanía de nuestros territorios”.

Esto respalda la postura de Moscú frente a cualquier acción que considere una amenaza (incluido un ataque nuclear) a su zona de influencia en Europa.

UE en alerta por la creciente amenaza híbrida de Rusia

La Unión Europea, consciente del incremento de las tensiones geopolíticas, ha intensificado sus deliberaciones sobre medidas para contrarrestar las operaciones híbridas de Rusia. Los actos de saboteo en cables submarinos en el Mar Báltico, junto a su incursión en el espacio aéreo de Polonia, han suscitado alarmas en torno a la protección de infraestructuras estratégicas.

“La mejor garantía de seguridad para Europa es una Rusia debilitada”, afirmó la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, enfatizando la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países de la región y la OTAN.Mientras la OTAN refuerza las patrullas en el Mar Báltico, Bruselas se encuentra elaborando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que podría ser anunciado antes del tercer aniversario de la invasión a Ucrania.

¿Es posible una Tercera Guerra Mundial?

Historiadores militares de renombre, como el experto Antony Beevor, han señalado que no es “alarmista” considerar la posibilidad de una nueva guerra mundial que podría surgir en un futuro relativamente cercano.

Esta inquietud se fundamenta en las crecientes tensiones que se manifiestan en diversas regiones del planeta, tales como la guerra comercial y arancelaria entre China y los Estados Unidos, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.