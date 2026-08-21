La evaluación de la situación militar continúa siendo un requisito indispensable para miles de jóvenes en el país. (Fuente: Armada Colombia).

La normativa vigente en Colombia establece que los hombres deben definir su situación militar a partir de los 18 años y hasta los 50 años. Este procedimiento permite determinar cuál es la situación de cada ciudadano frente al servicio militar, de acuerdo con las condiciones y causales establecidas por la legislación.

La obligación de definir la situación militar no significa que todos los hombres deban prestar el servicio militar. El ciudadano debe realizar el procedimiento correspondiente ante las autoridades de reclutamiento para determinar si será incorporado, si cumple alguna causal de exoneración o si debe tramitar la documentación que acredite su situación militar .

La legislación colombiana también contempla mecanismos para quienes no pueden o no deben incorporarse al servicio militar, así como la posibilidad de obtener la libreta militar cuando corresponda. Sin embargo, quienes no realizan el procedimiento o no atienden las citaciones pueden quedar en condición de remisos y enfrentar las consecuencias previstas por la normativa.

¿Quiénes deben definir su situación militar obligatoriamente?

La obligación de definir la situación militar aplica a los hombres desde los 18 años y se extiende hasta los 50. Durante este período, los ciudadanos deben realizar el procedimiento correspondiente para establecer formalmente su situación frente al servicio militar.

Esto no implica que todos tengan que incorporarse. La definición permite determinar, según cada caso, si la persona debe prestar el servicio, si está exonerada o si corresponde resolver su situación mediante alguno de los mecanismos previstos por la legislación.

Sancionarán a los hombres que no definan su situación militar en Colombia: estas son las edades y condiciones.

El trámite se realiza ante las autoridades de reclutamiento, que analizan las condiciones particulares de cada ciudadano y la documentación presentada.

¿Qué sanciones hay si no defines tu situación militar en Colombia?

Cuando un ciudadano no atiende las citaciones o deja pasar el tiempo sin solucionar su situación militar, puede quedar en condición de remiso ante las autoridades de reclutamiento.

Esta situación puede generar consecuencias económicas y administrativas previstas en la legislación. Por eso, quienes tengan pendiente la definición de su situación militar deben regularizarla para evitar inconvenientes relacionados con los trámites y obligaciones establecidos por las autoridades.

La normativa colombiana también ha modificado las condiciones aplicables a determinados ciudadanos que tienen pendiente este procedimiento, incluidos algunos mayores de 24 años y estudiantes universitarios que cumplen las condiciones previstas por la ley.

Multas por no definir la situación militar: ¿cuánto debes pagar?

La Ley 2341 de 2023 establece una Cuota Única de Compensación Militar para determinados ciudadanos que deben resolver su situación militar, entre ellos los mayores de 24 años y los estudiantes universitarios que hayan superado cinco semestres, siempre que cumplan las condiciones previstas por la norma.

El valor de esta cuota se determina tomando como referencia los ingresos mensuales personales del ciudadano. La ley establece los siguientes topes:

Personas sin ingresos mensuales: hasta el 5 % de un salario mínimo legal mensual vigente .

Personas con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos: hasta el 15 % de un salario mínimo legal mensual vigente .

Personas con ingresos superiores a dos y hasta cuatro salarios mínimos: hasta el 25 % de un salario mínimo legal mensual vigente .

Personas con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos: hasta el 50 % de un salario mínimo legal mensual vigente.

La norma también establece que el criterio para determinar el valor de la cuota debe basarse exclusivamente en los ingresos personales de quien define su situación militar, sin tener en cuenta los ingresos del núcleo familiar. Para acreditar esos ingresos, la ley contempla la presentación de los desprendibles de pago de los últimos tres meses para empleados y de las planillas de seguridad social de los últimos tres meses para trabajadores independientes.

Además, la Ley 2341 dispone que las personas que hayan cumplido 24 años sin definir su situación militar quedan exoneradas de las sanciones pecuniarias que hubiera dispuesto la ley por las infracciones relacionadas con ese proceso. Esto es distinto de la Cuota Única de Compensación Militar, que corresponde en los casos y bajo las condiciones establecidos por la propia norma.

Servicio militar: ¿quiénes pueden quedar exonerados y en qué casos?

La legislación colombiana también prevé diversas causales de exoneración. Las más relevantes son las siguientes:

Ser hijo único de padres sin medios de subsistencia o con incapacidad para trabajar.

Tener padres mayores de 60 años que dependan económicamente del ciudadano.

Ser padre de familia.

Estar casado o acreditar unión marital de hecho.

Tener una discapacidad.

Pertenecer a una comunidad indígena.

Ser víctima del conflicto armado.

Ser objetor de conciencia.

Ser ciudadano desmovilizado.

Ser mujer trans que haya realizado el cambio del componente sexo en el registro civil.

Cada situación debe ser analizada por la Dirección de Reclutamiento y Movilización utilizando la documentación pertinente.

Durante el periodo de incorporación, los soldados reciben bonificación económica, alimentación, alojamiento, atención en salud y formación integral. Asimismo, pueden acceder posteriormente a programas de educación, capacitación para el trabajo y beneficios que facilitan su ingreso al mercado laboral.

Por esta razón, las autoridades recuerdan que definir la situación militar no solo constituye un deber legal, sino también una alternativa que puede abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales para quienes deciden prestar el servicio.