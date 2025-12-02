Una banda de cinco delincuentes asaltó una joyería, abrió fuego y saqueó $30 millones en joyas.

En la tarde del 1 de diciembre, Chapinero fue escenario de un violento asalto que generó pánico entre clientes y comerciantes de un centro comercial. Cinco hombres ingresaron al lugar y, tras romper las vitrinas de una joyería, robaron mercancía avaluada en cerca de 30 millones de pesos. La Policía Metropolitana de Bogotá adelanta las investigaciones para dar con los responsables.

Según testigos, los delincuentes actuaron de forma rápida y agresiva. Tras intimidar al personal, forzaron el acceso al local y se apoderaron de varios paños con joyas. En medio de la huida, se presentó un intercambio de disparos que dejó a una persona herida por impacto de bala en la pantorrilla.

Luego del atraco, las autoridades desplegaron unidades de vigilancia y de Policía Judicial en el centro comercial Colors 61 para recopilar grabaciones de las cámaras de seguridad y tomar declaraciones. El operativo busca identificar a los responsables y lograr la recuperación de los elementos hurtados.

Así se ejecutó el violento asalto dentro del centro comercial

Según informó El Tiempo, las cámaras de seguridad del centro comercial registraron el momento en que los delincuentes rompieron la vitrina con un objeto contundente y ejecutaron el robo en menos de un minuto. Un testigo aseguró que el grupo parecía tener el plan “perfectamente estudiado” y que la maniobra fue rápida y precisa.

Durante el asalto, un hombre resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Ka Policía confirmó que la herida no fue de gravedad.

El coronel Ricardo Chaves ratificó la versión oficial e indicó que entre cuatro y cinco sujetos participaron en el hurto.

Preocupación y exigencias de mayor seguridad en la zona

Comerciantes del sector manifestaron su preocupación por la reiteración de robos en el área y advirtieron sobre el impacto que estos hechos generan en la actividad comercial. A su vez, residentes y visitantes exigieron mayor presencia policial y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los centros comerciales para prevenir nuevos delitos.

Ante la situación, ProBogotá y la Alcaldía informaron, a través de comunicados recientes, que avanzan en planes para reforzar los CAI y aumentar los patrullajes en puntos estratégicos.

En paralelo, el video del asalto se viralizó en redes sociales, lo que intensificó la reacción ciudadana. Mientras tanto, la Policía analiza las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial para rastrear huellas, verificar placas de vehículos y establecer las posibles rutas de fuga.