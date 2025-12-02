La Fiscalía va por Nicolás Petro: pedirán cárcel por un caso de corrupción que vuelve a encender al país.

Se despide el supermercado más famoso de Colombia: más de 100 sedes ya cerraron sus puertas

La situación judicial de Nicolás Petro volvió a agitar el panorama político colombiano. Aunque el proceso no es nuevo, la Fiscalía decidió insistir en una medida que podría cambiar por completo el rumbo del expediente: solicitar que el hijo del presidente Gustavo Petro sea enviado a prisión preventiva. La petición llega tras nuevas discusiones ante un juez de control de garantías y mantiene en alerta tanto al Gobierno como a la opinión pública.

El ambiente en la audiencia fue tenso desde el inicio. El ente acusador presentó elementos que, según sus investigadores, justificarían un avance más severo en el caso. Sin embargo, la defensa de Nicolás Petro cuestionó las acusaciones y pidió explicaciones adicionales, lo que obligó al juez a intervenir para recuperar el orden en la diligencia.

La Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales que impedirían que Nicolás Petro continúe el proceso en libertad. Aunque aún no se conoce si el juez acogerá la solicitud, el trámite volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la responsabilidad del hijo del presidente en supuestos hechos de corrupción que habrían ocurrido años atrás en el Atlántico.

Fiscalía y Nicolás Petro: avances en el caso de corrupción

Después del primer intercambio formal, la Fiscalía detalló que Nicolás Petro, cuando era diputado del Atlántico, habría influido de manera indebida en contratos destinados a programas sociales. Según el ente investigador, los recursos públicos que debían atender a adultos mayores y niños en condición de discapacidad terminaron triangulados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. (Fuente: archivo) EFE

El organismo también señaló que, presuntamente, existió tráfico de influencias que incluso involucraría a la exgobernadora Elsa Noguera, señalando que varias decisiones administrativas habrían sido favorecidas por la intervención del entonces diputado. Nicolás Petro no aceptó los cargos y afirmó que no comprendía plenamente los señalamientos, lo que generó momentos de tensión en la audiencia.

Nicolás Petro y las medidas de aseguramiento: qué puede pasar ahora

La petición de cárcel preventiva no es un hecho aislado. En el pasado, otro juez ya le había impuesto restricciones para salir de Barranquilla dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Posteriormente, la medida fue modificada por una menos estricta, aunque la Fiscalía insiste en que la libertad del imputado podría afectar la investigación.

La defensa sostiene que todo está sustentado en versiones de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro y testigo clave en el expediente. Para el abogado del imputado, sus declaraciones no son confiables y habrían inducido a errores en la investigación. Mientras el juez decide, el caso vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional, marcando un nuevo capítulo en la disputa judicial entre la Fiscalía y el hijo del presidente.