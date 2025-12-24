Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabaja el 25 de diciembre. (Imagen: Freepik)

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad, será feriado en Colombia y en gran parte del mundo. Al tratarse de una fecha no laborable, muchos trabajadores se preguntan cuánto deben recibir si les corresponde trabajar durante esta jornada especial.

La Navidad hace parte de los 17 festivos obligatorios del año, por lo que millones de personas aprovechan este día para descansar y compartir en familia. Sin embargo, algunas empresas mantienen sus operaciones, lo que hace fundamental que los empleados conozcan qué pago adicional les corresponde.

Con la reforma laboral ya aprobada y en vigencia en todo el país, tener claridad sobre cómo se remunera el trabajo en días festivos como la Navidad es clave para evitar confusiones, retrasos en los pagos o posibles incumplimientos por parte de los empleadores.

¿Cómo se pagará el feriado del 25 de diciembre en Colombia?

La reforma laboral fijó nuevos criterios para el pago de los días feriados trabajados. El objetivo de la nueva normativa es establecer un recargo del 100% sobre el salario ordinario, proporcional a las horas laboradas durante domingos y festivos. No obstante, esta medida se aplicará de forma progresiva.

Este es el cálculo final para saber cuánto le corresponde que le paguen si trabaja el 25 de diciembre. (Imagen: archivo)

El aumento en el recargo se implementará de la siguiente manera:

Desde julio de 2025 : el pago por trabajo dominical y festivo será del 80% adicional.

Desde julio de 2026: se elevará al 90%.

Desde julio de 2027: alcanzará el 100%.

Por lo tanto, quienes trabajen durante el feriado de este jueves deberán recibir un pago equivalente a su jornada habitual multiplicada por 1.8. En caso de incluirse horas nocturnas, extras o dominicales adicionales, el valor final a percibir será aún mayor.

¿Cómo se celebra la Navidad en el país?

La Navidad en Colombia se vive con un marcado sentido familiar y religioso. Durante esta celebración son tradicionales las novenas de aguinaldos, los encuentros en familia, los pesebres, los alumbrados navideños y las actividades culturales que llenan calles y hogares de música, oración y festejo.

Por su parte, las iglesias y comunidades religiosas realizan misas y celebraciones especiales, como la Misa de Gallo, que reúne a miles de fieles en la noche del 24 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús.

La Navidad en Colombia se vive con un marcado sentido familiar y religioso. (Imagen: archivo)

La fecha también se convierte en un momento de unidad, solidaridad y reflexión, en el que muchas entidades públicas y privadas adornan sus espacios, promueven actividades comunitarias y refuerzan los mensajes de paz, reconciliación y esperanza que caracterizan esta festividad.