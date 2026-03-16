El Ministerio de Transporte de Colombia establece medidas especiales de movilidad durante varios puentes festivos del año con el objetivo de mejorar la circulación en las carreteras y reducir riesgos de accidentes cuando aumenta el flujo de viajeros. Entre las decisiones que se aplican con frecuencia se encuentra la restricción temporal para vehículos de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, especialmente en corredores viales con alto tránsito. Estas medidas forman parte de los planes de seguridad vial que se implementan en la red vial nacional, donde el tránsito de camiones suele limitarse temporalmente para facilitar la movilidad de los viajeros que se desplazan entre ciudades durante los fines de semana largos. Es importante tener en cuenta que los horarios exactos de las restricciones no son permanentes ni iguales en todos los casos. Los tiempos de prohibición de circulación se establecen mediante resoluciones específicas que el Ministerio de Transporte publica para cada puente festivo, por lo que pueden variar según el periodo del año, el volumen de tráfico esperado y las características de cada corredor vial. Las medidas de movilidad suelen aplicarse principalmente a: Durante los puentes festivos, el Ministerio de Transporte publica horarios de restricción que pueden aplicarse en distintos días del fin de semana largo, como viernes, sábado, domingo o lunes festivo. Sin embargo, estos horarios cambian en cada resolución oficial, por lo que las autoridades recomiendan consultar siempre la medida específica anunciada para cada puente festivo antes de viajar. Las limitaciones para vehículos de carga suelen concentrarse en corredores estratégicos de la red vial nacional, especialmente en rutas con alto movimiento turístico o que conectan grandes ciudades. Entre algunos de los corredores donde con frecuencia se implementan este tipo de medidas se encuentran: No obstante, la lista exacta de carreteras incluidas en la restricción puede cambiar, ya que cada resolución oficial define los corredores donde se aplicarán las limitaciones durante ese puente festivo en particular. Aunque la restricción es amplia, la normativa suele establecer excepciones para garantizar el abastecimiento y la atención de servicios esenciales. En muchos casos, las resoluciones permiten la circulación de vehículos que transportan: Estas excepciones buscan evitar afectaciones en el suministro de productos básicos o en servicios esenciales mientras se aplican las medidas de movilidad en las carreteras del país durante los puentes festivos.