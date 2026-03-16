En Colombia, una reforma cambió una regla histórica: ahora los padres pueden decidir libremente el orden de los apellidos de sus hijos, algo que durante décadas estaba predeterminado por la ley. Esta modificación se introdujo con la Ley 2129 de 2021, aprobada por el Congreso de la República, que estableció que el orden de los apellidos puede definirse por acuerdo entre los padres al momento de inscribir el nacimiento en el registro civil. El cambio buscó garantizar igualdad entre madre y padre en la transmisión del apellido. A partir de esta norma, el funcionario de la registraduría debe preguntar a los padres qué apellido desean que vaya primero, decisión que quedará registrada oficialmente y se mantendrá en los documentos de identidad posteriores. Cuando existe desacuerdo entre los padres sobre el orden de los apellidos, la Registraduría tiene un procedimiento específico para resolver la situación. La Circular Única de Registro Civil e Identificación de 2023 establece que el funcionario debe consultar primero la voluntad de los padres o del declarante. Sin embargo, si no hay consenso, el orden se define mediante un sorteo realizado por el funcionario registral. El documento señala de forma textual que “el funcionario registral debe consultar al declarante el orden en el que los padres o madres prefieren que sean registrados los apellidos del menor”. Si existe desacuerdo, la circular fija un mecanismo claro para decidirlo y señala que “en caso en que el declarante manifieste el desacuerdo de los padres o madres, se resolverá mediante sorteo”. En este marco, si el sorteo así lo dicta, los hijos no llevarán el apellido de los padres por acción de la Registraduría. El procedimiento consiste en: La circular explica que “el funcionario registral escribirá en hojas de papel el primer apellido de cada uno de los padres y se introducirán dobladas en un sobre. Acto seguido, extraerá del sobre una de las hojas de papel con el apellido que se inscribirá de primero, el que quede en el sobre se inscribirá como segundo apellido”. Con la legislación vigente en Colombia, el proceso de inscripción del apellido funciona de la siguiente manera: Este sistema aplica tanto para familias heteroparentales como homoparentales y forma parte de las directrices actuales del registro civil en el país. En la práctica, la medida no elimina los apellidos de los padres, sino que permite decidir cuál aparece primero en el documento del menor, algo que antes estaba fijado automáticamente por la ley.