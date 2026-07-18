En muchos hogares existe oro de 22 quilates, desconocido para sus propietarios. Este metal de gran valor se encuentra en un electrodoméstico común en la cocina y se utiliza debido a sus propiedades distintivas, que lo convierten en un material esencial dentro de la industria electrónica.

En la actualidad, diversos dispositivos contienen pequeñas proporciones de este metal con el fin de optimizar la conductividad eléctrica y la durabilidad frente al desgaste. Además, a través de procesos químicos avanzados, es factible extraer este metal y generar un ingreso económico a partir de aparatos en desuso.

Este electrodoméstico lleva oro de 22 quilates: descúbrelo

El microondas destaca entre los electrodomésticos más comunes, ya que en su interior posee oro de 22 quilates, lo cual indica una pureza cercana al 91,6%.

Este metal se localiza, principalmente, en los circuitos del panel de control , en cantidades reducidas que necesitan de procedimientos técnicos sofisticados para su adecuada extracción.

Por qué algunos electrodomésticos llevan oro de 22 quilates

El oro se emplea en la industria electrónica por sus características sobresalientes:

Alta conductividad eléctrica : permite que la corriente fluya sin obstáculos.

: permite que la corriente fluya sin obstáculos. Resistencia a la corrosión : no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos.

: no se oxida fácilmente, incluso en ambientes húmedos. Baja resistividad : reduce la pérdida de energía en forma de calor.

: reduce la pérdida de energía en forma de calor. Maleabilidad y ductilidad: puede moldearse en cables finos o láminas para circuitos detallados.

Investigadores hallaron métodos innovadores para extraer metales preciosos de los componentes internos de aparatos electrónicos en desuso. (Fuente: Shutterstock)

Otros electrodomésticos con oro en su interior que quizá tienes en casa

Asimismo al microondas, otros dispositivos tecnológicos contienen oro en sus elementos internos:

Televisores y monitores , presentes en sus conectores internos.

, presentes en sus conectores internos. Celulares y computadoras , en las placas madre y chips.

, en las placas madre y chips. Aires acondicionados y heladeras , en ciertas conexiones eléctricas.

, en ciertas conexiones eléctricas. Cámaras, en los contactos de baterías y conectores de transferencia de datos.

Descubre cómo extraer oro de los electrodomésticos viejos

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa-Swiss Federal Laboratories desarrollaron un método innovador para recuperar oro de dispositivos obsoletos. La técnica, publicada en la revista Advanced Materials, utiliza suero de leche para crear fibrillas amiloides que, bajo condiciones específicas, se transforman en aerogeles capaces de atraer y capturar metales de los circuitos electrónicos.

A partir de 20 placas madre de computadoras viejas, lograron obtener una pepita de oro de 22 quilates con un peso de 450 miligramos, lo que demuestra el potencial económico de este procedimiento.

El oro de 22 quilates contiene 22 partes de oro puro y dos partes de otros metales, como cobre o plata. Esta combinación le confiere mayor durabilidad y resistencia, sin que su valor se vea comprometido. En términos porcentuales, el oro de 22 quilates presenta una pureza de aproximadamente el 91,6% de oro puro.

El oro puro posee 24 quilates, lo que se traduce en una pureza del 100%. Esta forma del metal precioso se caracteriza por su alta calidad y su uso habitual en inversiones y joyería de lujo, donde se valoriza su pureza.