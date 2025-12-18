Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada sin vida junto a su bebé en su vivienda de Cúcuta.

Las potencias mundiales están en alerta: dos países se unieron y están dispuestas a controlar un océano entero

La jueza Vivian Polanía fue hallada sin vida en su vivienda ubicada en el barrio Ceiba Dos, en la ciudad de Cúcuta, un hecho que generó conmoción en la Rama Judicial y abrió una investigación para establecer con precisión las causas de su fallecimiento. En el lugar también fue encontrado con vida su bebé de dos meses, quien recibió atención médica y quedó bajo custodia de las autoridades.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a la Policía Metropolitana al notar que desde hacía varias horas no obtenían respuesta de la funcionaria judicial y escuchaban el llanto constante del menor dentro del apartamento.

Con la llegada de las autoridades, se ingresó al inmueble y se confirmó el fallecimiento de la jueza. Según la información preliminar entregada por la Policía, no se evidenciaron signos de violencia en la escena ni en el cuerpo de Polanía, por lo que el caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Trayectoria de Vivian Polanía en la Rama Judicial

Vivian Polanía se desempeñaba como jueza Primera de control de garantías de Cúcuta, cargo desde el cual tuvo a su cargo procesos penales de relevancia regional. A lo largo de su carrera ocupó distintos puestos dentro de la Rama Judicial, lo que le permitió consolidar una amplia experiencia en el sistema penal colombiano.

Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada sin vida junto a su bebé en su vivienda de Cúcuta. Redes sociales

Su nombre era conocido en el ámbito jurídico local y nacional, tanto por las decisiones que adoptó en audiencias públicas como por su estilo directo al dirigir los procesos judiciales bajo su responsabilidad.

Investigación en curso por su fallecimiento

Según informaron las autoridades, el ingreso al apartamento se realizó tras la solicitud de familiares de la jueza. En el lugar fue encontrado el cuerpo sin vida de Polanía y, junto a ella, su hijo de dos meses, quien fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica.

La Policía Metropolitana indicó que, de manera preliminar, la muerte no presentaría indicios de agresión, aunque se espera el resultado de los exámenes forenses para determinar con exactitud las causas y el momento del fallecimiento.

Las controversias que marcaron su figura pública

En los últimos años, Vivian Polanía estuvo envuelta en diversas polémicas disciplinarias que le dieron notoriedad a nivel nacional. En 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó una sanción que le había sido impuesta por aparecer fumando y con ropa interior durante una audiencia virtual, al considerar que la medida no estaba debidamente justificada.

Quién era Vivian Polanía, la jueza hallada sin vida junto a su bebé en su vivienda de Cúcuta. Redes sociales

En otro proceso disciplinario, también fue absuelta tras una investigación relacionada con un presunto trato verbal inapropiado hacia un abogado durante una diligencia judicial vinculada a un caso de lavado de activos. Pese a estas controversias, Polanía continuó ejerciendo sus funciones como jueza de control de garantías hasta el momento de su fallecimiento.