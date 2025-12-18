Tras el rescate, Guzmán quedó bajo custodia de las autoridades del Reino Unido y fue trasladada a un centro médico en Londres, donde permanece internada. (Fuente: Archivo)

La investigación por uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años en Colombia dio un giro inesperado. Zulma Guzmán Castro, señalada de estar detrás del envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos menores de edad, fue localizada en Londres luego de ser rescatada por las autoridades británicas del río Támesis.

La información fue confirmada tras un reporte de la Interpol recibido por la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta de la situación actual de la mujer en el Reino Unido.

Mientras Guzmán permanece hospitalizada, las autoridades colombianas avanzan en los trámites para definir su situación judicial y una eventual extradición.

Interpol confirmó la ubicación de Zulma Guzmán en el Reino Unido

La Fiscalía General de la Nación recibió un reporte de Interpol que da cuenta de la localización de Zulma Guzmán Castro en territorio británico. Según información preliminar, la mujer fue rescatada por las autoridades locales luego de lanzarse al río Támesis, en un presunto intento de acabar con su vida.

Tras el rescate, Guzmán quedó bajo custodia de las autoridades del Reino Unido y fue trasladada a un centro médico en Londres, donde permanece internada. Fuentes judiciales confirmaron que, hasta que no reciba el alta médica, no podrá hacerse efectiva su captura formal ni avanzar en los procedimientos judiciales correspondientes.

La mujer permanece hospitalizada y en condición estable

Horas después de conocerse el reporte de Interpol, se confirmó que Zulma Guzmán se encuentra estable y fuera de peligro. Sin embargo, su permanencia en un centro asistencial impide, por ahora, que se materialice su detención oficial y se definan los pasos para una eventual extradición a Colombia.

Las autoridades colombianas continúan a la espera de la evolución médica de la investigada, mientras avanzan los trámites diplomáticos y judiciales necesarios para su judicialización.

Así fue el caso de las menores envenenadas con talio en Bogotá

El caso se remonta a abril de 2025, cuando Colombia se conmocionó por la intoxicación con talio de varias personas, entre ellas dos menores de edad que fallecieron días después. Las víctimas, estudiantes del colegio Los Nogales en Bogotá, consumieron frambuesas contaminadas con este metal altamente tóxico.

Las menores ingresaron el 5 de abril a la Fundación Santa Fe junto con otra niña y un joven de 21 años. Ese mismo día falleció una de las adolescentes, Emilia, y el 9 de abril se confirmó la muerte de Inés, la segunda menor afectada, pese a los esfuerzos médicos y a la activación de los protocolos de emergencia.

La Fiscalía vinculó a Zulma Guzmán con el envío de las frambuesas contaminadas

El pasado 4 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles de la investigación. De acuerdo con el ente acusador, las pruebas recolectadas por fiscales y funcionarios del CTI, junto con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, confirmaron que las víctimas consumieron frambuesas contaminadas con talio.

Según la investigación, las frutas fueron enviadas a través de una empresa de mensajería como un supuesto regalo, aunque posteriormente se estableció que esa versión no era cierta. La Fiscalía indicó que una mujer habría coordinado directamente la entrega del paquete contaminado.

Zulma Guzmán habría salido del país tras conocerse la muerte de las menores

De acuerdo con la Fiscalía, Zulma Guzmán Castro estaría directamente vinculada con la intoxicación y habría sido la persona encargada de coordinar el envío de las frambuesas. Tras conocerse la gravedad del caso y la muerte de las menores, la mujer habría salido de Colombia con destino a Argentina, antes de ser ubicada finalmente en el Reino Unido.

Las autoridades mantienen activa la investigación mientras avanzan los procesos internacionales para definir su situación jurídica.