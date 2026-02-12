Un nuevo hecho de violencia sacudió a Bogotá el miércoles 11 de febrero, cuando se registró un ataque armado en inmediaciones del gimnasio Bodytech La Cabrera, en la exclusiva zona de la calle 85 con carrera Séptima, en Chapinero. El suceso dejó dos víctimas mortales: un empresario reconocido y su escolta. El ataque ocurrió cerca de las 4:00 p.m., justo cuando las víctimas salían del gimnasio. El agresor, vestido con traje y corbata para no levantar sospechas, permaneció varios minutos esperando el momento de actuar. Tras disparar en repetidas ocasiones, huyó en una motocicleta que había sido reportada como hurtada previamente. La principal víctima fue José Gustavo Andrés Aponte, empresario del sector agroindustrial colombiano y propietario de Arroz Sonora, una de las compañías más reconocidas en el mercado nacional, con operaciones en departamentos como Tolima y Casanare. Su liderazgo lo consolidó como una figura destacada dentro de la industria arrocera. Además de su actividad empresarial, integraba el Consejo Directivo de la Fundación Gustavo Aponte Rojas, organización social que desarrolla proyectos de apoyo a niños y familias en condición de vulnerabilidad en Bogotá. La iniciativa se fortaleció gracias al respaldo de Aponte y otros integrantes del consejo, continuando la labor iniciada en 1996 por la misionera Sor Rosa Helena Guarín, con enfoque en comunidades en situación de pobreza. La otra víctima fue Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, escolta vinculado a la empresa Flexo Spring S.A.S., quien había prestado servicio en la Policía y, tras su retiro, se dedicó a la seguridad privada. Desde 2021 se encargaba de la protección de personalidades, incluido el empresario Aponte. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el sicario habría planeado meticulosamente el ataque, esperando alrededor de 15 minutos antes de disparar y huyendo posteriormente en la motocicleta previamente robada. Testigos reportaron que uno de los fallecidos vestía traje mientras que el otro portaba ropa deportiva. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro médico cercano, pero fallecieron debido a la gravedad de las heridas. La zona quedó acordonada y agentes del CTI de la Fiscalía iniciaron la investigación para establecer los móviles del crimen.