La difusión de nuevos archivos judiciales vinculados al caso de Jeffrey Epstein volvió a exponer el alcance internacional de la red de explotación sexual que operó durante años. Entre los documentos oficiales aparece el registro de una niña colombiana de 12 años, quien habría sido captada a finales de la década de 1990 e incorporada al entorno del financista estadounidense. Según los expedientes divulgados por el Gobierno de Estados Unidos, la menor habría permanecido bajo su control entre 1998 y 2004, es decir, durante aproximadamente seis años. Ese período antecede a la investigación formal que el FBI inició en su contra tiempo después, lo que evidencia que los hechos ocurrieron antes de que el caso tomara dimensión pública. El expediente identificado como EFTA00163076 señala que la joven nació en Bogotá y posteriormente fue trasladada a Estados Unidos, donde quedó vinculada a la red de explotación asociada a Epstein. La menor estudió en la Royal Palm Beach High School, en Florida, institución mencionada en varias investigaciones por haber sido uno de los lugares donde se identificaron otras víctimas. Años después, en 2008, el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia habría contactado a la joven por solicitud de autoridades estadounidenses. El objetivo era informarle sobre sus derechos y los mecanismos de apoyo disponibles para víctimas dentro del programa administrado por el FBI. Según información compartida por Semana, el expediente general reúne millones de documentos. Sin embargo, una parte significativa no ha sido divulgada públicamente debido a restricciones legales vinculadas a la protección de víctimas de abuso sexual infantil. En los archivos también aparece el nombre del empresario francés Jean-Luc Brunel, señalado en diferentes procesos judiciales como colaborador cercano de Epstein y vinculado a una agencia de modelaje internacional. Brunel fue hallado muerto en 2022 en una prisión de Francia mientras enfrentaba cargos relacionados con estos hechos. Dentro del material judicial figuran declaraciones de personas que trabajaron en esa agencia entre 2003 y 2006. En esos testimonios, autoridades estadounidenses consultaron por la posible existencia de una menor colombiana vinculada a ese entorno. En otro tramo de los archivos se menciona un intercambio de mensajes en el que aparece un artículo sobre la escopolamina, sustancia conocida por sus efectos de anulación de la voluntad. La referencia adquiere relevancia porque también se deja constancia de una denuncia que advertía sobre su eventual uso delictivo en el estado de Florida. El caso también incluye el relato de Andrea Sterling, una mujer de origen colombiano que años atrás hizo pública su experiencia. En entrevistas radiales en Estados Unidos explicó que llegó a la residencia de Epstein siendo menor de edad, luego de que le ofrecieran realizar un masaje sin conocer quién era realmente el empresario. De acuerdo con su testimonio, durante el encuentro comenzaron exigencias con las que no se sintió cómoda. Sterling aseguró que insistió en retirarse hasta lograr salir del lugar, y describió un ambiente de intimidación y silencio entre otras jóvenes presentes. Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 bajo cargos federales por tráfico sexual de menores. Ese mismo año murió en un centro de detención en Nueva York, en un hecho que fue oficialmente declarado como suicidio mientras esperaba el juicio.